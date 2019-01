Wegen eines Streiks bei einem Geldtransport-Unternehmen wurde 2005 an Bankautomaten in Berlin und Brandenburg das Bargeld knapp. Archivfoto: Kay Nietfeld/dpa

Stuttgart. (dpa-lsw) Die Gewerkschaft Verdi ruft Geldtransporter-Fahrer in Baden-Württemberg auch in den kommenden Tagen zu Warnstreiks auf. Die Landesfachbereichsleiterin der Gewerkschaft Verdi, Eva Schmidt, geht davon aus, dass Beschäftigte mindestens noch am Donnerstag ihre Arbeit niederlegen werden. Am Mittwoch waren rund 200 Geldtransporter-Fahrer im Südwesten dem bundesweiten Streikaufruf der Gewerkschaft gefolgt. Insgesamt sind laut Verdi in Baden-Württemberg rund 1200 Menschen in der Branche beschäftigt.

Tatsächlich hielten sich die Auswirkungen für die Verbraucher aber in Grenzen. «Viele Banken haben vorgesorgt und bereits am Jahresende mehr Geld bestellt», sagte Schmidt. Die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) gab am Mittag Entwarnung: Die Versorgung von Geldautomaten und die Leistungen für den Handel seien trotz des Warnstreiks aufrecht erhalten worden. Bislang gebe es keine Totalausfälle, eventuell könne es aber vereinzelt zu Lieferverzögerungen an Geldautomaten kommen, sagte eine Sprecherin.

Ähnlich äußerte sich die Deutsche Kreditwirtschaft als Interessenvertretung der fünf kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände.

Es gebe keine Anhaltspunkte für größere Auswirkungen, punktuell könnte es aber zu Einschränkungen in der Bargeldversorgung an Geldautomaten kommen, hieß es. Der Handelsverband Deutschland rechnete wegen der zeitlichen Begrenzung des Warnstreiks nicht mit Auswirkungen für den Handel, wie ein Verbandssprecher sagte.

Die Tarifverhandlungen werden am 3. und 4. Januar im hessischen Bad Nauheim fortgesetzt. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro beziehungsweise eine Gehaltserhöhung von 250 Euro pro Monat, sowie die Angleichung der Gehälter in den neuen Bundesländern bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Außerdem soll eine Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages für die gesamte Branche erreicht werden.

Update: 2.1.19, 18.30 Uhr