Von Barbara Klauß

Heidelberg. Wer in Baden-Württemberg im Restaurant essen will, muss beweisen, dass er oder sie gegen Covid 19 geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Derjenige, der das Essen an den Tisch bringt, muss nichts von alledem. Warum ist das so? Fragen und Antworten zum Impfen und Testen am Arbeitsplatz.

Warum gelten für Restaurantbesucher die 3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet), für Kellner aber nicht? Weil für Gäste und Personal eines Restaurants in diesem Punkt verschiedene Rechtsverordnungen greifen, wie ein Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in Baden-Württemberg erklärt. Die Vorgaben für die Gäste ergeben sich aus der Corona-Verordnung des Landes. Beim Personal hingegen erlaube die Arbeitsschutzverordnung dem Arbeitgeber derzeit nicht, den Impfstatus seiner Mitarbeiter abzufragen, so der Dehoga-Sprecher. Auch zu einem Corona-Test können Mitarbeiter nicht gezwungen werden – es sei denn, sie werden durch eine Corona-Verordnung des Landes dazu verpflichtet, wie etwa Beschäftigte von Schlachtbetrieben in Baden-Württemberg.

Gilt das für alle Branchen? Vor diesem Problem stehen grundsätzlich Arbeitgeber aus allen Branchen: Wenn nun – nach dem Auslaufen der Homeoffice-Pflicht und mit dem Ende der Sommerferien – wieder mehr Beschäftigte in die Büros kommen, können die Chefs in aller Regel nicht einschätzen, wie viele Mitarbeiter geimpft sind oder wie viele das Coronavirus womöglich sogar in sich tragen. Auskunftspflichtig sind bislang lediglich einzelne Berufsgruppen, etwa Mitarbeiter von Arztpraxen und Kliniken.

Wie reagieren Arbeitgeber auf diese Situation? Die Arbeitgeber der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie haben am Wochenende ein Auskunftsrecht gefordert: "Um die Pandemie vollends in den Griff zu kriegen, müssen alle Bereiche der Wirtschaft jetzt ihre Beschäftigten nach dem Impfstatus fragen können", sagte Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall, am Sonntag in Stuttgart. "Das Ziel, vor allem dort nach einer Impfung zu fragen, wo besonders viele Menschen miteinander Kontakt haben, ist absolut richtig." Zuvor hatte das Sozialministerium des Landes den Bund aufgefordert, bei der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes eine Rechtsgrundlage für solche Abfragen zu schaffen – etwa mit Blick auf Pflegeeinrichtungen.

Auch der Hotel- und Gaststättenverband in Baden-Württemberg würde es dem Sprecher zufolge begrüßen, wenn die Arbeitgeber den Impfstatus abfragen dürften. Allerdings würden dann viele Folgefragen aufgeworfen, die bislang nicht geklärt sind, fügte er hinzu. Etwa, wer den Lohn zahle, wenn ein ungeimpfter Mitarbeiter nicht eingesetzt werden könne.

Dürfen Arbeitgeber darauf drängen, dass Mitarbeiter sich impfen lassen? Die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss hat bereits eine Corona-Impfpflicht für ihre Besatzung eingeführt. In Deutschland aber fehlt auch dafür eine gesetzliche Grundlage. Die Lufthansa hat daher mitgeteilt, man arbeite mit den Personalvertretungen an Vereinbarungen. Wie genau die aussehen könnten, dazu machte der Konzern keine Angaben. Aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes kann eine Impfpflicht aber auch durch eine Betriebsvereinbarung nicht wirksam eingeführt werden. Zuletzt ist immer wieder diskutiert worden, ob es Arbeitgebern nicht doch möglich sein sollte, Impfungen anzuordnen – zumindest für Berufsgruppen mit hohen Infektionsrisiken. Doch bleibt die Regierung in diesem Punkt beim Grundsatz der Freiwilligkeit.

Wie stehen die Unternehmen zum Thema Impfpflicht? In den USA hatten zuletzt mehrere Firmen angekündigt, nur noch geimpfte Mitarbeiter ins Büro zu lassen, darunter Google, Facebook und Microsoft. In Deutschland aber lehnten die meisten Firmen eine Corona-Impfpflicht ab, wie eine Umfrage des "Handelsblatt" vor drei Wochen ergab. Auch ein SAP-Sprecher teilte am Freitag auf Anfrage mit: "Es gibt keinerlei Bestrebungen in Richtung einer Impf-,Pflicht’." Der Softwarekonzern habe es als sinnvoll angesehen, eine Impfung möglichst einfach, sicher und bequem anzubieten. Fast 10.000 Impfungen hat SAP seit Anfang Juni im betriebseigenen Impfzentrum verabreicht – an Mitarbeiter, deren Angehörige und die Bevölkerung. Am 20. August endete die Impfkampagne.

Wie versuchen Arbeitgeber, auf eine höhere Impfquote (derzeit sind 60 Prozent der Bevölkerung in Deutschland vollständig geimpft) hinzuwirken? "Wir appellieren an unsere Mitarbeiter, Mitglieder und Gäste, sich impfen zu lassen, wenn sie die Möglichkeit haben", erklärt der Dehoga-Sprecher. Der Energiekonzern RWE setzt "Impfbotschafter" ein, Coca Cola gewährt in Dorsten Medienberichten zufolge allen Geimpften einen Tag Sonderurlaub, ein anderes Unternehmen zahlt demnach einen Bonus von 200 Euro. Solche Anreize sind grundsätzlich erlaubt. Allerdings gibt Philipp Merkel vom Verband Südwestmetall in der "Stuttgarter Zeitung" zu bedenken: "Man muss aber immer aufpassen, dass hierdurch nicht eine faktische Impfpflicht entsteht." Denn wenn die Prämie zu hoch sei, könne die freie Meinungsbildung beeinträchtigt werden.