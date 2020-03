Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Heidelberger Softwarespezialist SNP (Schneider-Neureither & Partner), neuer Namensgeber der Großsporthalle der Stadt, freut sich über die Aufnahme in den S-Dax der Deutschen Börse. Das Unternehmen ist damit künftig im gleichen Index gelistet wie zum Beispiel die Mannheimer Unternehmen Bilfinger und Südzucker. "Die Aufnahme in den S-Dax ist eine Bestätigung für unsere erfolgreiche Arbeit in den zurückliegenden Jahren", sagte Konzernchef Andreas Schneider-Neureither am Donnerstag. "Das zunehmende Interesse am Kapitalmarkt ist für uns Motivation, unseren Weg mit hohem Tempo fortzusetzen und die Weiterentwicklung des Unternehmens mit Nachdruck voranzutreiben". SNP ist ein Anbieter sogenannter Transformationssoftware. Diese kommt zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn in einem Unternehmen der Umstieg auf eine andere Software ansteht oder verschiedene Systeme zusammengeführt werden müssen. Weltweit beschäftigt SNP rund 1300 Menschen, davon knapp 300 in Heidelberg.

Hintergrund Matthias Kros über die Platzwechsel an der Börse Der Heidelberger Softwarespezialist SNP steigt in den Börsenindex S-Dax auf während der Traditionskonzern Heidelberger Druck Abschied nimmt. Diese Nachricht hat Symbolcharakter. Denn an der Größe der Unternehmen liegt der Platzwechsel nicht: Schließlich kommt [+] Lesen Sie mehr Matthias Kros über die Platzwechsel an der Börse Der Heidelberger Softwarespezialist SNP steigt in den Börsenindex S-Dax auf während der Traditionskonzern Heidelberger Druck Abschied nimmt. Diese Nachricht hat Symbolcharakter. Denn an der Größe der Unternehmen liegt der Platzwechsel nicht: Schließlich kommt Heideldruck auf das 15-fache des SNP-Umsatzes und hat trotz des jahrelangen Schrumpfens ungefähr 10-mal so viele Mitarbeiter. Doch während der vergleichsweise kleine Softwarespezialist fokussiert auf Wachstum ausgelegt ist, wirkt der einst so stolze Druckmaschinenbauer blutleer, mutlos und seine Führung uneins. Reihenweise wurden zuletzt die selbst gesteckten Ziele verfehlt. Dabei ist das Potenzial nach wie vor da. Druckmaschinen gelten als Königsdisziplin des Maschinenbaus und die Produkte aus Wiesloch haben weltweit einen hervorragenden Ruf. Allerdings muss Heideldruck diese PS endlich wieder auf die Straße bringen und der verunsicherten Belegschaft eine Vision bieten. An der Börse punktet, wer einen klaren Plan verfolgt und zuverlässig abliefert. Wenn Heideldruck das wieder schafft, bleibt die Tür zu den Indizes offen. (rnz)

Die Deutsche Börse hatte SNP am späten Mittwochabend nach ihrer turnusmäßigen Indexüberprüfung in den S-Dax aufgenommen. Die relevanten Kriterien für die Platzvergabe sind die Marktkapitalisierung (also der Börsenwert, der sich aus dem aktuellen Kurs und der Anzahl der Aktien ergibt) und der Börsenumsatz der Unternehmen. Dieser ist ein Indiz dafür, wie groß das Interesse an einer Aktie ist, wie oft sie also gekauft und verkauft wird.

Ausgeschieden aus dem S-Dax ist dagegen die Heidelberger Druckmaschinen AG, die mitten in der Krise steckt und deren Aktien zuletzt deutlich an Wert verloren. Das Traditionsunternehmen ist damit in keinem Index der Deutschen Börse mehr vertreten. "Wir bedauern es natürlich, dass die Heidelberg-Aktie den S-Dax verlassen muss", sagte ein Unternehmenssprecher dazu. Dies habe aber keine Auswirkungen auf das Geschäft: Man arbeite weiter unter Hochdruck daran, Heideldruck auf profitable Aktivitäten auszurichten und im Sinne der Kunden eine Innovationsoffensive zum Ausbau der Technologieführerschaft im Kerngeschäft zu starten. "Bei der Finalisierung des avisierten umfangreichen Maßnahmenpakets zur nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität und Liquidität kommen wir planmäßig voran", so der Sprecher.

An der Börse überwog allerdings weiter die Skepsis. Die Heideldruck-Aktie sackte nach dem verkündeten Verlust des Platzes im S-Dax zeitweise um über 8 Prozent ab und lag erstmals bei weniger als 70 Cent. Vor rund einem Jahr lag der Wert noch bei etwa 1,75 Euro, Anfang der 2000er Jahre waren es sogar über 50 Euro. Der weltgrößte Druckmaschinenbauer war noch bis 2012 im M-Dax gelistet und galt lange Zeit als aussichtsreicher Kandidat für den Dax.

Neben dem S-Dax (70 kleinere Werte) gibt es an der Deutschen Börse den bekannten Dax (30 wichtigste deutsche Werte wie zum Beispiel SAP, HeidelbergCement oder BASF) und den M-Dax (60 mittelgroße Werte wie zum Beispiel Fuchs Petrolub).