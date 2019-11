Von Armin Guzy

Neckarsulm. Was sind Zusagen der Konzernspitze wert, wenn der wirtschaftliche Wind umschlägt? Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Und: Welche Perspektive hat der Standort Neckarsulm? Diese Fragen treiben die 17.000 Audi-Mitarbeiter hier seit Monaten um.

Der Frust wächst stetig und machte sich am Dienstag, einen Tag vor der Tagung des Audi-Aufsichtsrates, hinter verschlossenen Werkstoren in Neckarsulm Luft. Rund 5000 Mitarbeiter forderten bei einer kurzfristig per Handzettel ausgerufenen „zentralen Sprechstunde“ des Betriebsrates eine sichere Perspektive für das Werk, das seit drei Jahren nicht annähernd ausgelastet ist.

Mit dem damaligen Unternehmensvorstand sei Ende 2017 ausgehandelt worden, dass ab 2021 in Neckarsulm zwei erhofft stark nachgefragte Elektro-Modelle, der E 5 und der E 7, produziert werden sollen. Später war dann nur noch von einem Modell die Rede – und das eher 2023. „Diese Zusage versucht man uns gerade abzuringen“, erklärte Betriebsratsvorsitzender Rolf Klotz am Dienstag bei einer Pressekonferenz vor der „Sprechstunden“-Aktion.

Abgeschirmt von Werkschutz und Werkfeuerwehr fand am Dienstag eine „zentrale Sprechstunde“ des Betriebsrats mit etwa 5000 Teilnehmern statt. Fotos: Armin Guzy

Inzwischen ist der Vorstand offenbar der Auffassung, es sei zu teuer, neben der Konzernzentrale in Ingolstadt auch den zweiten deutschen Standort Neckarsulm fit für die Produktion von Elektromodellen zu machen. Das Werk am Neckar ist der größte Arbeitgeber in der Region, von dessen Wohl und Weh auch viele Zulieferbetriebe abhängen – und das oft sehr direkt. Betriebsrat und Belegschaft befürchten nun, dass Neckarsulm ohne die Investitionen in die Elektrofahrzeug-Produktion nur noch „ein Standort für Produkte wäre, die perspektivisch im Auslauf sind“ – für die Audi-Limousinen, die immer weiter hinter die SUV-Modelle zurückfallen. Und der Audi „e-tron GT“, der hier ab 2020 hergestellt werden soll, sei nicht das „Volumenmodell, mit dem man den Standort vernünftig auslasten kann“, sagte Klotz.

Andererseits kann auch der Betriebsrat die schwierige wirtschaftliche Situation der deutschen Autobauer nicht ignorieren, die einen Stellenabbau immer wahrscheinlicher werden lassen. Dass der Vorstand die Inlandskapazitäten reduzieren will, wie Klotz sagte, trifft voraussichtlich vor allem den Standort am Neckar, der bis vor drei Jahren noch enorme Wachstumsraten hatte. 300.000 Autos könnten hier jährlich zusammengebaut werden, zuletzt waren es weniger als 200.000. Keine einzige Produktionsstraße läuft inzwischen noch im Dreischicht-Betrieb. „Wir können heute bereits erkennen, dass die Auslastung auch im nächsten Jahr bescheiden bleibt“, sagte Klotz.

Angesichts der schlechten Vorzeichen machte die Gewerkschaft gestern nicht nur im Kampf um den Standort die Mitarbeiter mobil, sondern signalisierte auch Kompromissbereitschaft. Wenn „sehr glaubhaft und abgesichert“ die Perspektive für die Zukunft gesichert sei, ist für Klotz ein vorübergehender Verzicht auf die Elektrifizierung des Standortes Neckarsulm denkbar. Die Forschung an Brennstoffzellen, die die Audi-Mutter VW hier betreibt, solle aber in jedem Fall weitergeführt werden. Denkbar wären aus Klotz’ Sicht finanzielle Rückstellungen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt in die Elektrifizierung des Neckarsulmer Werkes fließen sollen. Auch ein absatzstarkes Modell mit Verbrennermotor gehört zum Forderungskatalog. Spätestens 2025 wolle man in Neckarsulm dann aber mit E-Modellen starten.

„Niemand muss sich Sorgen machen“

„Aktuell muss sich niemand Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen“, verwies der Betriebsrats-Chef auf die Beschäftigungsgarantie, die bis 2025 gilt und möglichst bis 2030 verlängert werden soll. In der Zwischenzeit könne Personal über die Altersschiene sozialverträglich abgebaut werden. Außerdem wanderten etliche Mitarbeiter zur Konzernschwester Porsche ab. Aber: „Wir werden dafür kämpfen, dass möglichst viele an Bord bleiben“, versicherte Klotz.

Wie der bei der „Sprechstunde“ ebenfalls anwesende IG Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger forderte auch Klotz klare Perspektiven und eine baldige Entscheidung über den künftigen Kurs: „Wir haben den Eindruck, man möchte die Entscheidung nach vorne schieben, aber sie heute noch nicht treffen“, kritisierte er. Die Belegschaft vermisse die Q-Modelle und klare Werkstrukturen. „In Zeiten der Unsicherheit braucht es Sicherheit und Verlässlichkeit“, sagte Zitzelsberger, und dafür habe die Unternehmensführung zu sorgen.

Audi-Werkleiter Helmut Stettner zeigte kein Verständnis „für Schwarzmaler, die unseren Standort kleinreden wollen“. Entscheidend sei, dass man die Produktion in Neckarsulm so flexibel aufstellt, dass man auf Anforderungen der Märkte optimal reagieren kann. Man gehe hier selbstverständlich davon aus, „dass die Elektrifizierung langfristig erfolgen wird“, versicherte Stettner in einer Mitteilung. Sollte die Elektromobilität sich schneller durchsetzen als geplant, „sind wir vorbereitet“.

Dass mit Markus Duesmann ab April 2020 ein neuer Vorstands-Chef bei Audi das Sagen haben wird, spielt für die Gewerkschaft indes keine Rolle. Die Zeit für eine Entscheidung und eine Vereinbarung sei jetzt. „Wir wollen dann nicht wieder bei Adam und Eva anfangen“, sagte Klotz.

Update: 19. November 2019, 17.45 Uhr

Neckarsulm. (dpa) Im Ringen um die Zukunft des schlecht ausgelasteten Audi-Werks im baden-württembergischen Neckarsulm lässt der Betriebsrat Kompromissbereitschaft erkennen. Man bestehe angesichts der schwierigen Marktlage nicht zwingend auf der Zusage des Autobauers, wonach kurzfristig zwei volumenstarke Elektromodelle am Standort gebaut werden sollten, sagte der Neckarsulmer Betriebsratschef Rolf Klotz am Dienstag. Dafür müsse Audi aber zusichern, dass das Werk in einigen Jahren elektrifiziert werde, einen Zeitpunkt für die Umstellung fixieren und zweckgebundene Investitionen zurückstellen. Eine Betriebsratssprecherin ergänzte, in einem solchen Szenario müsse spätestens 2023 der Umbau der Werkseinrichtungen auf eine E-Modell-Produktion beginnen.

Unternehmen und Betriebsrat verhandeln derzeit über die Zukunft des Werks mit 17.000 Mitarbeitern. In Neckarsulm werden aktuell vor allem die Audi-Modelle A4 bis A8 und R8 gebaut. Wegen der Krise um Verbrennungsmotoren leidet das Werk aber seit langem unter einer Unterauslastung. Dieses Jahr werde das dritte in Folge mit weniger als 200.000 Autos gebauten Autos sein, sagte Klotz. Die Kapazität beträgt jährlich 300.000. Verringern sich die Stückzahlen, steigen in der Regel die Produktionskosten. Das sorge für Sorgenfalten, sagte Klotz. Heute müssten die Weichen gestellt werden, «dass morgen und übermorgen wieder ein gedeihliches Wirtschaften möglich» sei.

Für die rund 61.000 Audi-Mitarbeiter in den beiden deutschen Werken Ingolstadt und Neckarsulm gilt eine Beschäftigungsgarantie bis 2025. Das Unternehmen verhandelt mit dem Betriebsrat derzeit über eine Verlängerung bis 2030, will aber in der Zwischenzeit auch Stellen sozialverträglich abbauen. Klotz sagte: «Der Betriebsrat wird dafür kämpfen, dass möglichst viele an Bord bleiben.»