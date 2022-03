Bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse will die SAP ihre Kunden unterstützen. Mancher Anwender steht bei dieser Transformation jedoch vor großen Herausforderungen. Und niemand soll zurückbleiben. Foto: Getty Images

Von Barbara Klauß

Walldorf. Im Herbst 2019 fiel die Kritik der SAP-Kunden besonders deutlich aus: Zu viele Programme seien angestoßen, aber nicht weiterentwickelt worden, die Integration der teils für Milliarden Euro zugekauften Softwarelösungen funktioniere nicht wie erhofft, das Problem der unterschiedlichen Stammdaten in den Programmen sei nach wie vor nicht gelöst. So formulierte es die einflussreiche deutschsprachige Anwendergruppe DSAG damals. Seither aber sei die Zusammenarbeit besser geworden, meint der Vorstandsvorsitzende der DSAG mit Sitz in Walldorf. Und die neue Konzernspitze höre besser zu.

Herr Hungershausen, wie groß ist denn Ihr Einfluss auf das, was bei der SAP geschieht?

Wir haben das Ohr des SAP-Vorstandes. Die Konzernspitze hört genau zu, was wir sagen. Natürlich agiert SAP weltweit – aber die Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind ein wichtiges Klientel. Insofern haben wir tatsächlich die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Das heißt nicht, dass wir am Ende immer – im Sinne unserer Mitglieder – zu einem guten Ergebnis kommen. Aber wir werden gehört und eigentlich finden wir im Zweifelsfall immer eine Kompromisslösung.

Jens Hungershausen, Vorstandsvorsitzender der DSAG. Foto: DSAG

In welchen Fällen können Sie beispielsweise Einfluss nehmen?

Ein prominentes Beispiel war die Diskussion um die Wartungszusage für S/4HANA. Zunächst hatte SAP ihren Kunden die Wartung der Business Suite 7 bis mindestens Ende 2025 garantiert. Für viele Kunden war das aber einfach nicht lang genug. 2020 konnten wir erreichen, dass SAP die Wartung bis Ende 2040 zugesichert hat, für die Kernanwendung der Business Suite 7 bis 2030. Für unsere Mitgliedsunternehmen ist das viel wert.

Ihre Kritik an der mangelnden Integration der vielen Zukäufe hatte auch Auswirkungen auf den Konzern, oder?

Wir haben lange dafür gebraucht, um das Bewusstsein für die fehlende Integration bei SAP zu platzieren. Für uns war es ein glücklicher Umstand, dass Christian Klein an die Spitze gerückt ist, der dieses Thema sicherlich anders bewertet als sein Vorgänger. Seither ist viel geschehen.

Hintergrund Die deutschsprachige Anwendergruppe DSAG Der Verein: Die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ist einer der einflussreichsten Anwenderverbände der Welt. Mehr als 60.000 Mitglieder aus über 3800 Unternehmen bilden ein Netzwerk, das sich vom Mittelstand bis zum Dax-Konzern und über alle wirtschaftlichen Branchen in [+] Lesen Sie mehr Die deutschsprachige Anwendergruppe DSAG Der Verein: Die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ist einer der einflussreichsten Anwenderverbände der Welt. Mehr als 60.000 Mitglieder aus über 3800 Unternehmen bilden ein Netzwerk, das sich vom Mittelstand bis zum Dax-Konzern und über alle wirtschaftlichen Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erstreckt. Die Arbeitsgruppen: Organisiert sind die Mitglieder in 200 Arbeitskreisen und -gruppen, in denen auch Zuständige der SAP vertreten sind. Gemeinsam optimieren sie SAP-Lösungen für den täglichen Gebrauch in den Mitgliedsunternehmen. Der Verband finanziert sich primär über Mitgliedsbeiträge. Die Geschichte: Der Verein wurde 1997 beim Amtsgericht Heidelberg angemeldet. Damals hatte die Anwendergruppe 180 Mitgliedsunternehmen, 250 Mitgliedspersonen und 16 Arbeitsgruppen. Die Geschäftsstelle: Über die zurückliegenden 25 Jahre hat sich die DSAG professionalisiert. So arbeiten in der Geschäftsstelle in Walldorf derzeit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Vorsitzende: Jens Hungershausen ist seit Oktober 2020 Vorstandsvorsitzender der DSAG. Hauptberuflich ist er Bereichsleiter IT/CIO und Prokurist des Großhandelsunternehmens MEGA eG.

[-] Weniger anzeigen

Würden Sie sagen, dass Sie am überraschenden Abgang von Kleins Vorgängers Bill McDermott im Herbst 2019 einen Anteil hatten?

Ich tue mich schwer damit, uns das auf die Fahne zu schreiben. Wir waren nicht die Verursacher. Aber wir waren mit unserer sehr deutlichen Kritik sicherlich auch nicht ganz unbeteiligt.

Und Christian Klein treibt die Integration nun ausreichend voran?

Seit er an der Spitze ist, hat sich die Zusammenarbeit wirklich verbessert. Außerdem greift er das Thema Integration nicht nur deshalb auf, weil wir das immer wieder ansprechen, sondern weil er damit seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. In diesem Bereich sind zuletzt wirklich große Schritte gemacht worden.

Christian Klein will SAP zur vollständigen Cloud-Company umbauen. Bislang galten bei diesem Thema gerade die Kunden in Deutschland als zögerlich. Gehen nun mehr von ihnen den Weg in die Cloud mit?

Es entwickelt sich. Aber es entwickelt sich auf einem niedrigen Niveau. Man muss auch sehen, dass es auf dem Weg in die Cloud tatsächlich viele Herausforderungen gibt.

Was sind das für Herausforderungen?

Die Sicherheit ist für unsere Mitglieder ein riesiges Thema. Ebenso die Transformation: Wenn ein produzierendes Unternehmen produktionsnahe Systeme an ein Cloud-System anbinden muss, ist das natürlich komplizierter, als wenn man alles im eigenen Rechenzentrum hat. Außerdem sind diese Produktionssysteme zum Teil noch auf älteren Software-Ständen, von denen die Verbindung in die Cloud nicht immer ohne weiteres möglich ist. Ein weiteres Thema ist, gerade für Behörden und Institutionen, der Datenschutz. Da stehen unsere Mitglieder einfach vor rechtlichen Hürden.

Wie blicken Sie denn auf die Zukunft der SAP? Hat das Unternehmen noch die nötige Innovationskraft?

Ich glaube, dass SAP ein sehr gutes Fundament hat. Das Unternehmen hat über Jahre hinweg verlässlich Software-Lösungen zur Verfügung gestellt, die auf breiter Front bei den Kunden weltweit genutzt werden. Die Herausforderung besteht jetzt darin, die Dinge, die bislang als On-Premises, also in den Rechenzentren der Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden, die ausgereift und verlässlich sind, in die Cloud zu bringen. Für die Unternehmen, die gleich in der Cloud angefangen haben, ist es viel einfacher.

Aus unserer Sicht stellt sich also die Frage, wie einerseits das Altbewährte in der Cloud zur Verfügung gestellt werden und andererseits Innovationen eingebaut werden können. Wichtig ist uns natürlich auch, dass dabei die Bedürfnisse unserer Mitglieder berücksichtigt werden, damit jeder mitgenommen wird auf diesem Weg. Denn auch das ist eine klare Aussage von Christian Klein: Wir wollen keinen Kunden zurücklassen. Das ist eine echte Herausforderung für SAP. Aber so, wie ich das Unternehmen kennen gelernt habe, kann es das meistern. SAP ist auf einem guten Weg – aber es ist noch viel zu tun.

