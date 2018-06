Zwei Räder sind für die Mobilität in Städten meist ausreichend: Ein Elektroroller in Berlin. Foto: Jens Kalaene

Von Renate Grimming

Berlin. Keine Parkplatz-Suche mehr, keine Stinkwolke im Rücken - Elektroroller etablieren sich mit leisem Surren in großen Metropolen zunehmend als umweltverträgliche Alternative im Straßenverkehr. Vor allem Sharing-Angebote, die per Smartphone-App ihre Flotte zum Ausleihen offerieren, tragen zur Verbreitung bei. Längst stehen auch Anbieter aus China hierzulande in den Startlöchern.

26 Millionen E-Scooter würden in China jährlich verkauft - ein Vielfaches im Vergleich zu Europa, sagte Joseph Constanty, der bei dem chinesischen Hersteller Niu für das internationale Geschäft verantwortlich ist. Seit rund 15 Monaten nimmt das Unternehmen nun auch Europa - und Deutschland - als nächste Wachstumsmärkte ins Visier.

Auf der Netz-Konferenz TOA in Berlin stellte Niu in dieser Woche zwei seiner neuen Modelle vor. Die Roller vertreibt das Unternehmen über stationäre Händler. Neben dem reinen Verkauf an private Kunden will Niu nun jedoch auch ein zweites Standbein deutlich ausbauen: Noch in diesem Jahr wolle das Unternehmen mehr als acht Sharing-Anbieter in Europa beliefern, sagte Constanty der dpa.

Konkrete Namen nannte Constanty nicht. Innerhalb von 24 Monaten dürfte der Umsatz in diesem Bereich für Niu rund 40 Prozent ausmachen, schätzt Constanty.

Als nächste Etappe in der Entwicklung visiert das Berliner Start-up Unu die Vernetzung seiner Fahrzeuge an. Statt mit dem Schlüssel sollen sich die E-Roller künftig über eine App öffnen lassen, sagte Mitgründer Pascal Blum der dpa. Damit solle auch die Möglichkeit des Teilens mit Freunden vereinfacht werden.

Die Vernetzung könne Potenziale eröffnen, die mit Benzinern nicht möglich wären. Ob die Entwicklung auch langfristig hin zu einem eigenen Sharing-Angebot bei Unu führt, bleibt abzuwarten.

Gemessen an den Verkäufen von E-Rollern liege Deutschland im europäischen Vergleich an dritter Stelle hinter Holland und Frankreich, sagte Blum. Das 2013 gegründete Unternehmen verkauft seit rund vier Jahren seine E-Roller ausschließlich online und will über diesen Vertriebsweg besonders günstige Preisen ermöglichen. "Unsere Startpreise haben fast E-Bike-Niveau", sagte Blum.

Im ersten Quartal des Jahres wuchs der Markt für E-Roller dem europäischen Verband ACEM zufolge um 51 Prozent. Das Interesse an den Mopeds inklusive Verbrennungsmotor ging laut den Ende Mai veröffentlichten Zahlen des Verbands dagegen um 40 Prozent zurück. Unu wachse dabei deutlich stärker als der Markt, sagte Blum.

Zur Sichtbarkeit der E-Roller in den großen Städten sorgt vor allem die Bosch-Tochter Coup mit ihrem Sharing-Angebot. Die kleinen grünen Flitzer gehören in Berlin bereits fest ins Straßenbild. "Nach nicht einmal zwei Jahren in Berlin sind wir zu einer echten Alternative im Berliner Mobilitätsangebot geworden", sagte Sprecherin Julia Grothe. Neben Berlin mit 1000 Rollern will Coup noch in diesem Jahr in Paris 1700 und in Kürze auch in Madrid 850 E-Scooter des taiwanesischen Herstellers Gogoro auf die Straßen bringen.

Blum sieht die leisen Roller als wichtige Komponente bei den Lösungsansätzen für den vor allem in den Metropolen immens wachsenden Verkehr und den daraus folgenden Umweltbelastungen. Wie der Verkehrsdatenanbieter Inrix bereits im vergangenen Jahr errechnete, verbringt jeder Autofahrer in deutschen Städten im Schnitt 41 Stunden pro Jahr mit der Parkplatzsuche.

Zusammen mit dem verbrauchten Kraftstoff und den zusätzlichen Abgasbelastungen koste das die Menschen in Deutschland demnach jährlich mehr als 40 Milliarden Euro. Ob E-Scooter zum Kaufen oder zum Ausleihen - eigentlich sei kein Anbieter in dem Markt wirklich ein Wettbewerber, sagte Constanty von Niu. Der Markt wachse sehr stark, und dabei wolle Niu mit den anderen Anbieter zusammenarbeiten. "Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit."

Denn das elektrisch betriebene Auto löse das Mobilitätsproblem in den Städten nicht, ist Constanty sicher. Darin sitze auch wieder in der Regel eine Person auf vier Rädern und erzeuge genauso viele Staus. "Wir müssen Mobilität anders denken."

Beim Verkauf verzeichne Unu weiter organisches Wachstum, sagte Blum. In Berlin seien die Unu-E-Roller inzwischen jedem bekannt. "Wir müssen fast keine Werbung mehr machen."