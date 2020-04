Von Matthias Kros

Walldorf. Nach der Abschaffung der Doppelspitze bei der Walldorfer SAP könnte sich das Gehalt des künftigen Allein-Vorstands Christian Klein nahezu verdoppeln. Das geht aus der Einladung des Softwarekonzerns zu seiner Hauptversammlung am 20. Mai hervor. Die sieht vor, die mögliche Maximalvergütung für den Vorstandssprecher auf jährlich 34,5 Millionen Euro festzulegen. In einer Doppelspitze sollte die Maximalvergütung für jeden der beiden Co-Vorstandschefs nur bei je 18,4 Millionen Euro liegen.

SAP hatte am Dienstag völlig überraschend den Rücktritt der bisherigen Co-Chefin Jennifer Morgan bekannt gegeben. Vom 1. Mai an führt Christian Klein Europas größten Softwarehersteller als alleiniger Vorstandsvorsitzender durch die Corona-Krise. Der 39-Jährige war zusammen mit Morgan im vergangenen Herbst an die Spitze gerückt.

Ein SAP-Sprecher erklärte am Mittwoch auf Anfrage, dass derzeit noch die alte Vergütungsregel auf Basis der Co-Vorsitzenden gelte. Die Höchstsumme für Kleins Gehalt liege damit aktuell bei 18,4 Millionen Euro. Der in der Hauptversammlungseinladung genannte neue Maximalwert für die Vergütung eines alleinigen Vorstands sei vorerst eine theoretische Summe, über die zunächst abgestimmt werden müsse.

SAP gehörte schon in der Vergangenheit zu den deutschen Konzernen, bei denen die Top-Manager am besten verdienen. So kassierte beispielsweise der Amerikaner Bill McDermott, 58, der von 2010 bis Oktober 2019 an der SAP-Spitze stand, für 2019 eine Gesamtvergütung von gut 12,8 Millionen Euro.

Wie viele andere Aktiengesellschaften auch, muss die SAP ihre Vorstandsbezahlung derzeit neu regeln. Grundlage dafür ist die neue Aktionärsrechterichtlinie, die der Bundestag im Herbst vergangenen Jahres beschlossen hatte. Dazu gehört auch, dass der Aufsichtsrat eine mögliche Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder festlegen muss, selbst wenn dieser Wert tatsächlich meist gar nicht erreicht wird. Die Aktionäre müssen bei der anstehenden Hauptversammlung am 20. Mai, die wegen der Corona-Pandemie erstmals nur virtuell stattfindet, der Neuregelung zustimmen.

Sollten sie dies tun, würde sich die SAP in puncto Bezahlung mit dem Maximalwert von 34,5 Millionen Euro für Christian Klein nach Berechnungen der Zeitung "Die Welt" erneut an die Spitze der deutschen Konzerne setzen.

Für den scheidenden Siemens-Chef Joe Kaeser beispielsweise beläuft sich der theoretisch maximal mögliche Spitzenverdienst der Zeitung zufolge jährlich auf 15,56 Millionen Euro. Für den schwedischen Daimler-Chef Ola Källenius wurde jüngst ein Top-Wert von höchstens zwölf Millionen Euro genannt

In der jetzt aufgegebenen SAP-Doppelspitze kassierte Klein für das Geschäftsjahr 2019 eine Gesamtvergütung von rund 5,5 Millionen Euro, Morgan erhielt knapp 6 Millionen Euro. Allerdings wurden beide erst im Oktober zu Vorstandssprechern. Die Amerikanerin dürfte für ihr Ausscheiden zudem eine nicht unbeträchtliche Abfindung erhalten. Über die Höhe wurde am Mittwoch zunächst nichts bekannt.

Der 39-jährige Klein stammt aus der Region, fing 1999 noch als Student bei SAP an und hat sein ganzes Berufsleben dort verbracht. 2018 rückte der Betriebswirt in den Vorstand auf und war dort für die Kernanwendungen von SAP und das operative Geschäft insgesamt verantwortlich. Bis zu seinem Sprung an die Spitze war Klein öffentlich kaum in Erscheinung getreten, und auch seither tritt er im Vergleich zu seinem Vorgänger McDermott, der sich vor allem als Verkäufer sah, eher zurückhaltend auf.