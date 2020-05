Von Harald Berlinghof

Mannheim. Für den Kunststoff-Spezialisten und Autozulieferer Röchling kommt einiges zusammen. Neben dem zu erwartenden Konjunktureinbruch aufgrund der Corona-Pandemie im laufenden Jahr steckt seit geraumer Zeit mit der Automobilindustrie die wichtigste Abnehmerbranche für die Röchling-Produkte in der Krise. Deren Absatzzahlen befinden sich im freien Fall und das bekommt natürlich auch das Unternehmen mit Hauptsitz in Mannheim zu spüren. Beim Blick auf das zurück liegende Geschäftsjahr 2019 allerdings zeigen sich die Bilanzkennzahlen noch weitgehend erfreulich.

​Vorstandschef Hanns-Peter Knaebel. Foto: zg

Der Konzern mit seinen drei Unternehmensbereichen Automotive, Industrie-Kunststoffe und Medizinprodukte konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr noch einmal eine Umsatzsteigerung um 9,9 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro verzeichnen. Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) sank allerdings um 24 Millionen Euro auf 81,9 Millionen Euro. Über die Auszahlung einer Dividende sei noch nicht entschieden, so Vorstandschef Hanns-Peter Knaebel.

"Im Automotive Bereich sehen wir 2019 noch ein ordentliches Wachstum, das aber unter den Planungen liegt", so Hanns-Peter Knaebel, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Sehr zufrieden ist man bei Röchling mit der Entwicklung der technischen Kunststoffe. "Da kommen wir als Unternehmen ja her. 1916 sind wir mit Lignostone, einem Kunstharz-Pressholz gestartet", so Franz Lübbers, zuständig im Vorstand für die Industriekunststoffe. "Das ist eine Erfolgsgeschichte. Auch im Jahr 2019 hat sich der Bereich gut entwickelt", erläuterte Knaebel. Für den Medizinbereich hat er nur den Begriff "ordentlich" im Repertoire.

Doch die große Herausforderung war nicht das Jahr 2019, sondern wird das laufende Jahr. Alle Planzahlen und Zielvorgaben stammen aus der Vor-Corona-Zeit und sind längst Makulatur. Im ersten Quartal 2020 gingen die Umsatzerlöse um 54,2 Millionen Euro auf 560,4 Millionen Euro (minus 8,8 Prozent) zurück. Der Automotive Bereich allerdings zeigte sich erstaunlich robust und im ersten Quartal 2020 bei Umsatz und Ergebnis besser als geplant. Ein positiver Trend zeigte sich bei den Industrie-Kunststoffen. Dort konnte die Profitabilität trotz Umsatzrückgängen gesteigert werden.

In allen Werken hat Röchling Kurzarbeit angemeldet, aber nur im Automotive-Bereich auch umgesetzt. Kurzarbeit Null war dort im April in einigen europäischen und nordamerikanischen Werken für bis zu 90 Prozent Umsatzrückgang verantwortlich. 11.474 Mitarbeiter waren Ende des Jahres 2019 bei Röchling tätig. 602 davon in Baden-Württemberg. Zum Ende März sank die Zahl auf 11.015 Beschäftigte. Für das Restjahr will man keine Prognose bei der Beschäftigtenzahl abgeben.