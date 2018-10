Mannheim. (dbe) Die freigestellten Mitarbeiter von XXXL Mann Mobilia Mannheim wehren sich gegen die Verlagerung ihrer Jobs nach Würzburg. Wie die Gewerkschaft Verdi gestern mitteilte, wollen die betroffenen Mitarbeiter am heutigen Mittwoch früh vor dem Zentrallager des Möbelhauses in Mannheim demonstrieren. Zudem kündigte Verdi an, dass sich sowohl Betriebsrat als auch die Gewerkschaft derzeit mit Arbeitsrechtsanwälten beraten. Das Vorgehen des Unternehmens sei ein "massiver Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz", schreibt die Gewerkschaft und fordert die sofortige Rücknahme der Freistellungen.

Am Montagmorgen wurde rund 90 Mitarbeitern der Zugang zu ihrem Arbeitsplatz verwehrt. Von Sicherheitskräften und der Geschäftsführung erhielten sie ein Schreiben, in dem sie kurz und ohne Angaben von Gründen darüber informiert wurden, dass sie von der Arbeit freigestellt seien. Verdi bezeichnete dieses Vorgehen des österreichischen Unternehmens als "Skandal".

XXXL Mann Mobilia plant, die Auftragssachbearbeitung mit 99 Mitarbeitern nach Würzburg an den Hauptsitz der Unternehmensgruppe in Deutschland zu verlegen. Von der Umstrukturierung sind insgesamt 223 Mitarbeiter an den Standorten Mannheim, Eschborn und Wiesbaden betroffen.

Deutliche Worte fand am Dienstag der Mannheimer SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Rebmann: "Viele der nun Freigestellten arbeiten bereits seit Jahren für XXXL Mann Mobilia, dennoch werden sie nun wie Hunde vom Hof gejagt". Wie bereits im Jahr 2013 bei einem anderen Fall in München begehe das Unternehmen "mit diesem unmenschlichen und eiskalt ökonomisch kalkulierten Vorgehen eindeutig Rechtsbruch". Nach Aussagen des Bundestagsabgeordneten gebe es für XXXL Mann Mobilia noch bis Ende des Jahres eine Betriebsvereinbarung mit Standortsicherung. Daher hätte das Unternehmen laut Rebmann den Betriebsrat frühzeitig unterrichten müssen. "Ein solches Verhalten habe ich noch nicht erlebt", sagte der Linke-Bundestagsabgeordnete Michael Schlecht.

Am Mittwoch reagierte auch Landesarbeitsministerin Katrin Altpeter (SPD). Auch sie kritisierte das Vorgehen des Unternehmens massiv. Die Betroffenen ohne jede Ankündigung auszusperren, sei Ausdruck frühkapitalistischer Herrschaftsmanier. "Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ein Unternehmen im Jahre 2016 so mit seinen Mitarbeitern umspringt", teilte sie am Mittwoch in Stuttgart mit. "Die Beschäftigten wie ausrangierte Möbelstücke auf die Straße zu werfen, ist zutiefst unmenschlich und verabscheuungswürdig."

Die XXXL-Gruppe ist nach eigenen Angaben mit 37 Standorten der weltweit zweitgrößte Möbelhändler nach Ikea. 2014/2015 lag der Umsatz mit rund 18.500 Mitarbeitern bei 3,5 Milliarden Euro.