Heidelberg. (tv) Mit der dritten Frau im Aufsichtsrat hat die Heidelberger Druckmaschinen AG die seit Anfang des Jahres gültige Frauenquote von 30 Prozent fast erreicht. Karen Heumann (50), Unternehmerin und Werbestrategin, wurde durch das Registergericht Mannheim bestellt. Auf der Hauptversammlung am 28. Juli soll sie den Aktionären zur Wahl vorgeschlagen werden.

Wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage sagte, ergänze Karen Heumann den Branchenmix der Anteilseigner im Aufsichtsrat. Neben Ingenieuren und Finanzfachleuten komme mit ihr eine strategische Kommunikationsexpertin in das Kontrollgremium.

Karen Heumann ist seit 2012 Gründerin und Sprecherin des Vorstands der thjnk AG, einer führenden Agenturgruppe für Marketingkommunikation in Hamburg. Davor war sie knapp 20 Jahre in leitenden Funktionen bei internationalen Werbeagenturen tätig. Sie verfüge über fundierte Erfahrung bei Aufsichtsratstätigkeiten und gilt als wichtige Ansprechpartnerin in allen Marken- und Kommunikationsthemen.

"Wir freuen uns, mit Karen Heumann eine erfahrene Unternehmerin in unserem Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Ihre umfangreichen Kenntnisse im Marken- und Werbeumfeld sowie ihre damit verbundenen Erfahrungen in der Druckbranche werden für uns auf dem Weg der Neuausrichtung von Heidelberg von großem Mehrwert sein", sagte Siegfried Jaschinski, Aufsichtsratsvorsitzender von Heidelberg, laut Mitteilung.

Neben Karen Heumann ist Kirsten Lange, Geschäftsführerin der Voith Hydro Holding Verwaltungs GmbH in Heidenheim, die zweite Aufsichtsrätin der Anteilseigner.

Auf Seiten der Arbeitnehmer ist die freigestellte Betriebsrätin Beate Schmitt die bisher einzige Frau. Bei insgesamt 12 Mitgliedern liegt die gesetzliche Quote rechnerisch bei 3,6 - ein weiteres weibliches Mitglied würde diese also erfüllen.