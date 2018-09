Von Thomas Veigel

Heidelberg/Eberbach. Im Streit der Eigentümerfamilien beim Eberbacher Gelatine-Konzern Gelita hat das Landgericht Heidelberg gestern eine Schadenersatzklage der Gelita AG gegen zwei Aktionäre, zwei Vorstandsmitglieder und vier Aufsichtsräte abgewiesen. Es geht dabei um angeblich zu Unrecht erfolgte Dividendenauszahlungen in Höhe von rund 15,5 Millionen Euro an zwei Aktionäre.

Richter Reinhard Dold hatte bereits beim ersten Termin der der Sache im Dezember vergangenen Jahres angedeutet, dass die Zulässigkeit der Klage fraglich sein könnte. Dies wurde in der gestrigen Entscheidung bestätigt. Die Klage sei unzulässig, teilte das Landgericht gestern mit. Die Klägerin sei durch den besonderen Vertreter nicht wirksam gesetzlich vertreten. Im Oktober 2015 wurde in einer Hauptversammlung der Gelita AG ein besonderer Vertreter bestellt, der Schadenersatz wegen der Dividendenzahlungen geltend machen sollte. Dieser Beschluss der Hauptversammlung ist laut Urteil des Landgerichts wegen Verstoßes gegen das Aktiengesetz nichtig.

Durch die Ermächtigung eines besonderen Vertreters, Ansprüche gegen Aktionäre geltend zu machen, werde in die Kompetenz des Vorstands eingegriffen, der nach dem Aktiengesetz dafür zuständig sei. Nur in eng beschriebenen Ausnahmefällen könnten einem besonderen Vertreter Kompetenzen zugewiesen werden. Im Regelfall seien die Kompetenzen in einer Aktiengesellschaft auf Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung verteilt. In der vorliegenden Fallkonstellation führe die Kompetenzüberschreitung der Hauptversammlungsbeschlüsse dazu, dass diese mit dem Wesen der Aktiengesellschaft nicht zu vereinbaren seien. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Gelita AG, bzw. der besondere Vertreter, Rechtsanwalt Norbert Knüppel, kann Berufung einlegen.

Inhaltlich geht es in dem Verfahren darum, ob die Aktionäre Philipp Koepff und Benjamin Pötzl Überschreitungen der Anteilsgrenze von 25 Prozent dem Unternehmen nicht gemeldet hätten. Sollte die Mitteilungspflicht vorsätzlich verletzt worden sein, besteht kein Anspruch auf Dividende, für die fragliche Zeit bezahlte Dividende müsste zurückgezahlt werden. Gerd Krieger, Anwalt der beklagten Aktionäre, sagte bei der Verhandlung im Dezember, dass es kein Motiv dafür gebe, die Überschreitung von Anteilsgrenzen nicht mitzuteilen. "Was hätte man davon gehabt?"

Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionäre hätten zu jeder Zeit gewusst, wer wann wie viele Aktien besessen habe, weil das im Aktienbuch verzeichnet sei. Außerdem hätten die beiden Aktionäre nicht vorsätzlich gehandelt, da sie die Vorschriften nicht gekannt hätten. Die Aktionäre seien also nicht zur Rückzahlung der Dividende verpflichtet, deshalb seien Vorstand und Aufsichtsrat auch nicht schadenersatzpflichtig.

In einem anderen Gelita-Verfahren hatte das Landgericht im August vergangenen Jahres entschieden, dass der Gelita-Anteil von 49 Prozent am Gelatinekapselhersteller R.P. Scherer in Eberbach nicht unter Wert verkauft worden sei. Die Schadenersatzklage gegen Vorstände und Aufsichtsräte wurde abgewiesen. Rechtsanwalt Matthias Schüppen, "besonderer Vertreter" der Eberbacher Gelita AG in diesem Fall, hatte im Namen des Unternehmens Berufung gegen das Urteil eingelegt.