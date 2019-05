Heidelberg. (RNZ) Das Briefgeheimnis ist ein Grundrecht: Briefe, Postkarten, Pakete und Telegramme sind durch § 10 des Grundgesetzes geschützt. Wer verschlossene Briefe oder andere Dokumente öffnet, die nicht für ihn bestimmt sind, macht sich strafbar. Ihm droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Mitarbeiter eines Post- oder Telekommunikationsdienstleisters müssen sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen.

In Deutschland wurde die Gewährleistung des Briefgeheimnisses zuerst in der josephinischen Wahlkapitulation von 1690 angesprochen. Für seine Verletzung sollte ein Delinquent mit Staupenschlag (Auspeitschung durch den Henker) und Landesverweisung bestraft werden. Damit wollte man die Neugier der berittenen Boten zügeln.

Noch härter war das französische Recht. Eine Verordnung Ludwigs XV. vom 25. September 1742 legte fest, dass Postbeamte, welche Briefe und Pakete geöffnet und die darin enthaltenen Gegenstände unterschlagen hatten, zur Todesstrafe verurteilt werden sollten.

Es gibt auch Ausnahmen vom Postgeheimnis: Postdienstleister dürfen Briefe und Pakete öffnen, wenn die Sendungen beschädigt sind oder der Empfänger nicht anders ermittelt werden kann. Ausnahmen gibt es auch dann, wenn geprüft werden muss, ob die Voraussetzungen für ein geringeres Porto erfüllt sind - zum Beispiel, ob sich in der Büchersendung tatsächlich gedruckte Erzeugnisse befinden. Auch der Staat kann das Postgeheimnis einschränken, wenn Rechtsstaat und Demokratie bedroht sind oder es um Landes- beziehungsweise Hochverrat geht. Dabei dürfen verschlossene Postsendungen jedoch grundsätzlich nicht von der Polizei oder dem Staatsanwalt geöffnet werden, sondern nur vom Richter.

Ein Spezialfall ist geschäftliche Post. Die Poststelle oder auch andere Personen von der Geschäftsleitung dazu ermächtigte Personen eines Unternehmens dürfen Briefe und andere Postsendungen öffnen, auch wenn neben dem Namen des Unternehmens ein konkreter Empfänger genannt ist.

Es gibt aber eine Ausnahme: Sendungen mit einem Vertraulichkeitsvermerk, also "vertraulich" oder "persönlich" dürfen nur vom genannten Empfänger geöffnet werden.

Auch die elektronische Post fällt unter das Briefgeheimnis. Allerdings entspricht eine herkömmliche E-Mail eher einer Postkarte als einem verschlossenen Brief. Bei der Konzeption der frühen Internetdienste stand im Vordergrund, Kommunikation möglich zu machen. Daher hat man bei den grundlegenden technischen Protokollen nicht darauf geachtet, ein stabiles Fundament für einen abhörsicheren Briefwechsel zu schaffen. Mit einer Verschlüsselung nach dem OpenPGP-Standard kann eine E-Mail verschlüsselt werden.

Mit dem E-Postbrief will die Deutsche Post (andere Internet-Dienstleister haben ähnliche Angebote) das Briefgeheimnis ins Internet übertragen. Den Kunden wird eine vertrauliche sowie daten- und rechtssichere Übermittlung ihrer Schreiben und Dokumente zugesagt. Dazu sollen etwa alle Arten von Rechnungen oder auch Behördenbescheinigungen gehören.

Notwendig ist für Kunden eine persönliche Registrierung, mit der auch der Nachweis der Identität gesichert wird. Diese Anmeldung ist ebenso kostenlos wie die Bereitstellung des persönlichen elektronischen Briefkastens. Auch der Empfang von E-Post kostet die Nutzer nichts.

Bezahlt werden muss nur die konkrete Leistung, die in Anspruch genommen wird. Das ist etwa bei einem Normalbrief-Versand das auch sonst übliche Standardporto von 55 Cent. Alle E-Postbriefe sind nach neuester Technik verschlüsselt.

Der Online-Brief wird von der Deutschen Post an die Empfänger entweder rein elektronisch übermittelt oder - wenn der Adressat keine eigene Registrierung hat - in ausgedruckter Form per Postboten an die Haustür gebracht.