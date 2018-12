Von Thomas Veigel

Nicht immer sind die Gäste zufrieden mit den Weinen, die der Bundespräsident ausschenken lässt. So kritisierte der Biograf von Queen Elizabeth, dass ihr anlässlich ihres fünften Staatsbesuchs in Deutschland im Jahr 2015 Otto Normalverbrauchers Weinauswahl aufgetischt worden sei. Ganz stimmte das nicht, die Weine waren gut, wie Knut Bergmann, in seinem gerade erschienenen Buch "Mit Wein Staat machen" herausgefunden hat. So werde der Chardonnay Reserve vom rheinhessischen Weingut Thörle im Heidelberger Weinführer Eichelmann mit den Worten "konzentriert, besitzt herrlich viel Frucht und Stoff" gelobt und mit 88 Punkten als "sehr gut" bewertet. Ab Weingut kostete der Wein 21 Euro.

Das ist sicher nicht Otto Normalverbrauchers Preisklasse. Der gibt im Schnitt drei Euro für eine Flasche Wein aus, die er meistens beim Discounter kauft. Aber was wurde und wird den Staatsgästen ausgeschenkt? Alles, was gut und teuer ist? Nur deutsche Weine?

Königin Elizabeth II. und Bundespräsident Joachim Gauck stoßen am 25. Juni 2015 in der Residenz des britischen Botschafters bei der "Queen’s Birthday Party" an. Foto: dpa

In Frankreich wäre das zu keiner Zeit eine Frage gewesen. Dort kochen auch heute noch die besten Köche der Republik für die Staatsgäste und zu trinken gibt es die besten Gewächse aus Bordeaux, Burgund und Champagne. Darüber gibt es in Paris keine Diskussionen. Der französische Präsident wird allerdings auch als eine Art Nachfolger des Sonnenkönigs Ludwig XIV. betrachtet, während er in Deutschland, so Bergmann, in der preußischen Linie als des Staates erster Diener steht. Zu dessen Tugenden die Zurückhaltung zählt. Die Weine, die in Deutschland heutzutage von Staats wegen ausgeschenkt werden, sind sehr gut und meistens über jeden Zweifel erhaben, aber es sind nicht unbedingt die teuersten und besten. Dazu reagiere die deutsche Öffentlichkeit auf vermeintliche Unbescheidenheit pikiert, schreibt Bergmann. In Frankreich zählt die Gastronomie außerdem zur Hochkultur, in Deutschland nicht.

Das brachte kürzlich einer von Deutschlands besten Köchen, Christian Bau, in einem Interview anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes zugespitzt auf den Punkt: "Die Politik verachtet uns", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Deutsche Politiker würden die Spitzenküche, "die Dekadenten mit dem Hummer", wie der Teufel das Weihwasser meiden.

Auch Bau erwähnt den letzten Besuch der Queen, der man beim offiziellen Mittagessen der Stadt Frankfurt ein Dessert wie aus einem Landgasthaus der frühen 80er-Jahre vorgesetzt habe: Crème brûlée und Vanilleeis, "grobmotorisch zusammengehauen von irgendeinem Caterer." Das sei ein Schlag ins Gesicht für die Köche in Frankfurt gewesen, die wirklich etwas könnten.

Christian Bau war erst der dritte Koch, dem das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde, und der erste, der wegen seiner Kochkunst ausgezeichnet wurde. Auch diese bisherige Nicht-Würdigung seiner Branche kritisierte Bau. "Dass ich fast 40 Jahre nach dem "deutschen Küchenwunder" und bei 300 Sternerestaurants in Deutschland der Erste bin, macht mich fassungslos." Wenn in Frankreich der Restaurantführer Guide Michelin veröffentlicht werde, so Bau, dann finde ein Staatsakt im Élysée-Palast statt, und der Präsident halte eine Rede.

Weine vom Weingut Seeger aus Leimen werden seit rund 25 Jahren bei Staatsbanketten ausgeschenkt. Häufig ist es wie auf dieser Menükarte anlässlich des Besuches des indischen Präsidenten die rote Cuvée Anna (hier vom Jahrgang 1995), eine der ersten deutschen Cuvées, die in der Weltklasse mitspielte.

Dass deutsche Politiker ein Problem damit haben, das Beste aus Küche und Keller zu zeigen und mit Gästen zu genießen, hat bundesrepublikanische Tradition. In den 50-er Jahren hieß es in einem Leitfaden für das Protokoll des Auswärtigen Amtes: "Generell sparsam und dennoch im richtigen Augenblick großzügig sein, sparsam ohne kleinkariert zu wirken, großzügig ohne zu protzen." Der erste Bundespräsident und Mitgründer der Rhein-Neckar-Zeitung, Theodor Heuß, forderte für das staatliche Auftreten ein "Pathos der Nüchternheit", privat griff er gerne zum Lemberger aus seiner Brackenheimer Heimat: "Wein saufen ist Sünde, Wein trinken ist beten. Lasset uns beten". Anders der erste Bundeskanzler der Bonner Republik, Konrad Adenauer, der sogar Weindiplomatie betrieb. Zum Beispiel mit einem Wein, der schon von Hitler ausgeschenkt, von Göring zu seiner Hochzeit geordert und Hindenburg zum 80. Geburtstag geschenkt wurde: Eine Steinberger Trockenbeerenauslese von 1921. Adenauer nahm ihn auf dem Schiff mit in die USA, um den amerikanischen Verbündeten damit seinen Respekt auszudrücken.

Der Steinberg war damals ein Aushängeschild des deutschen Weins. Die 34 Hektar große Lage im Rheingau ist seit 1239 im Alleinbesitz des Klosters Eberbach, heute firmieren unter diesem Namen die hessischen Staatsweingüter. Zu den deutschen Spitzenweinen zählt der Steinberger allerdings nicht mehr. Adenauer war ein Freund des süßen Rieslings, bei seinen Einladungen wurden Spitzenweine ausgeschenkt - die Rotweine waren allerdings oft französischer Herkunft.

Einer der wenigen deutschen Rotweine, wenn nicht der einzige, der mit Weinen aus dem Burgund mithalten konnte, war der Assmanshäuser Höllenberg Spätburgunder vom Staatsweingut Eltville aus dem Rheingau, vor allem die Jahrgänge 1947, 1953 und 1959. Bei einer Blindverkostung im Jahr 2009 konnten sich diese Weine und einige ältere Jahrgänge ab 1937 neben Burgund-Ikonen wie La Tache von Romanée-Conti behaupten. Ansonsten waren deutsche Rotweine meistens dünn und anspruchslos.

Und der im internationalen Vergleich der Topweine einzige ernst zu nehmende Rotwein, der Höllenberg, wurde zu Beginn der 60er Jahre erledigt, als die Assmannshäuser Domäne dem Wunsch der hessischen Landesregierung folgte, die Spätburgunder restsüß auszubauen. Statt großer Pinots gab es nur noch deren Karikatur, schreibt Knut Bergmann. Erst 2003 kehrte die Domäne zum klassischen durchgegorenen Spätburgunder zurück.

Zum Glück gab es seit den späten 80-er Jahren immer mehr junge Winzer, die Spätburgunder anbauten und ihn nach französischem Vorbild ausbauten - mit bald großem und bis heute zunehmendem Erfolg. Auch den ausländischen Gästen kann man seit einiger Zeit deutsche Rotweine einschenken, ohne vor Scham rot zu werden. Auf den Menükarten der Staatsbankette stehen seit den 1990er-Jahren auch die Weine von den Stars des Rotweinwunders wie Knipser, Meyer-Näkel, Rebholz, Seeger, Huber und Fürst.

Besonders beliebt ist seit den Zeiten von Roman Herzog die Rotwein-Cuvée Anna vom Leimener Weingut Seeger aus den Rebsorten Spätburgunder, Schwarzriesling, Lemberger und - bis vor einigen Jahren - Portugieser. Cuvée Anna war eine der ersten - und besten - deutschen Rotweinverschnitte, die im Barrique ausgebaut wurden. Bereits in den frühen 90er-Jahren wurde Anna als "mächtige, aber sehr harmonische Cuvée" gelobt. Zahlreiche Gäste auf Staatsbanketten haben diesen Wein getrunken.

Um die "Anna" tobt gerade ein juristischer Streit. Ein unbekannter, aber geschäftstüchtiger Winzer von der Nahe hat sich vor einigen Jahren die Namensrechte an "Cuvée Anna" eintragen lassen und fordert nun vom Weingut Seeger Lizenzzahlungen in fünfstelliger Höhe. Allerdings hat das Weingut Seeger nach Ansicht von Experten die nachweislich älteren Rechte an dem Namen, auch wenn er nicht eingetragen worden war. Dem ersten Gerichtstermin am 21. Dezember in Düsseldorf sieht man in Leimen entsprechend gelassen entgegen.

Während in Frankreich zu besonderen Gelegenheiten - wie zur Feier des 50. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs - auch die besten und teuersten Weine des Landes ausgeschenkt werden (in diesem Fall ein 1945er Mouton-Rotschild) bewegen sich die staatlichen deutschen Weinkäufer eher im preislichen Mittelfeld. Das gilt auch für die Cuvée Anna, die derzeit nicht einmal 15 Euro ab Weingut kostet. Fast drei Mal so teuer ist die "Cuvée "X" vom Weingut Knipser im pfälzischen Laumersheim, die im Jahr 2007 den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union bei einem Abendessen im Schloss Bellevue anlässlich des 50. Jahrestags der Unterzeichnung der Römischen Verträge eingeschenkt wurde. In guten Jahren kann dieser Wein aus den für Bordeaux typischen Rebsorten Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot durchaus mit einem Top-Wein aus dem Medoc mithalten.

Auch die deutschen Weißweine, vor allem die Großen Gewächse der Rebsorte Riesling von Winzern des Verbands der Prädikatsweingüter VDP, sind seit einigen Jahren wieder Weltklasse.

Jan Göran Barth, seit dem Jahr 2000 Chefkoch des Bundespräsidenten und auch Wein-Einkäufer, hat seit einigen Jahren eine sehr große Auswahl an hervorragenden deutschen Weinen - rot wie weiß - zu Preisen, die nicht einmal beim Rechnungshof negativ auffallen würden. Barth machte eine Ausbildung als Koch im Berliner Hilton-Hotel. Bei der Bundeswehr wurde er Chefkoch einer Bundeswehr-Kantine in Potsdam, bevor er den Job im Schloss Bellevue bekam. Barth kauft deutsche Weine, Fleisch vom Biometzger, Kartoffel- und historische Tomatensorten sowie Raps- oder Traubenkernöl, um den Gästen des Bundespräsidenten einen Eindruck von der Vielfalt und Qualität deutscher Lebensmittel zu geben.

Ein spezielles Kapitel des staatlichen deutschen Ausschankverhaltens ist der Schaumwein. Bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags im Jahr 2002 ließ der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse Prosecco servieren. Protokollarische Peinlichkeiten wie diese kommen öfter vor, vor allem, wenn Ministerien Caterer beauftragen.

Reichskanzler Bismarck liebte zwar Riesling der Lage Forster Ungeheuer, beim Schaumwein hörte sein Patriotismus aber auf, wie er Kaiser Wilhelm wissen ließ, der statt Champagner Sekt ausschenkte - nicht nur wegen der von ihm eingeführten und bis heute gültigen Sektsteuer. Deutscher Sekt war bis vor einigen Jahren und bis auf wenige Ausnahmen nicht konkurrenzfähig, kam aber auf Staatsbanketten trotzdem ins Glas. Nur selten wurde Champagner serviert. Mittlerweile gibt es ein deutsches Sektwunder. Schaumweine von Volker Raumland aus dem rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim und einigen weiteren Sekthäusern und Winzern sind Champagnern mittlerweile ebenbürtig.

Info: Knut Bergmann, Mit Wein Staat machen, Insel Verlag, Berlin 2018, 366 Seiten, 25 Euro