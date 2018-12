Von Veronika Csizi

Der Traum aller Anleger: Ein Investment, das eine hohe Rendite abwirft, dabei aber kein Risiko in sich birgt und jederzeit zu Cash gemacht werden kann. Leider wird dieser Traum nie Realität werden: eine Geldanlage mit maximaler Rendite bei minimalem Risiko und täglicher Verfügbarkeit gibt es nicht. Die drei Kernpunkte jedes Investments - Sicherheit, Rendite, Liquidität - konkurrieren miteinander und gelten deshalb als Eckpunkte des sogenannten magischen Anlage-Dreiecks. Nähert sich ein Anleger einem der drei Eckpunkte, entfernt er sich gleichzeitig von mindestens einem anderen. Mehr als zwei Ziele sind gleichzeitig nicht zu erreichen.

Gerade für deutsche Anleger hat Sicherheit erste Priorität. Deshalb legen sie ihr Geld gerne auf Sparkonten, in Tages- oder Festgeldern oder in Lebensversicherungen an. 2,3 Billionen Euro liegen auf solchen Konten, die derzeit aber im Bestfall nur 0,5 Prozent abwerfen. Im Schnitt sind es 0,16 Prozent. Dafür weiß der Anleger jedoch genau, welche Rendite am Ende sicher auf seinem Konto landen wird. Sehr sicher ist auch, dass Verluste ausgeschlossen sind. Allerdings muss der Sparer dann auch damit leben, dass der Wert des Geldes de facto schrumpft. Um 43 Milliarden Euro sparen sich die Bundesbürger derzeit im Jahr ärmer, hat der Fondsverband BVI ausgerechnet.

In unsicheren Zeiten stets beliebt: Gold. Die Rendite ist allerdings unsicher, die Sicherheit niedrig und die Liquidität hoch. Fotos: dpa

Dies hat einen einfachen Grund: Entscheidend ist nicht der Betrag, der am Ende auf dem Kontoauszug steht, sondern der Wert dieses Betrags. Messbar ist dies an der Kaufkraft. Hier kommt die Inflation ins Spiel. Im sehr langfristigen Durchschnitt liegt der Preisauftrieb in Deutschland zwischen zwei und drei Prozent pro Jahr. Nach Jahren zwischen null und einem Prozent steigt die Inflation derzeit leicht an: aktuell sind es zwei Prozent im Jahresvergleich. Wer allein den Wert des Ersparten langfristig bewahren will, muss also gegenwärtig zwei Prozent pro Jahr, im langfristigen Schnitt sogar eher drei Prozent Rendite erwirtschaften. Um zusätzlich Steuern und Kosten auszugleichen sind noch deutlich höhere Renditen erforderlich. Erhält ein Sparer beispielsweise von seiner Lebensversicherung die Mitteilung, nach Ablauf des Vertrags in 30 Jahren seien - zum Beispiel - 150.000 Euro angespart, dann muss er wissen, dass dieses Geld bei zwei Prozent Inflation pro Jahr im Jahr 2048 nur noch eine Kaufkraft von 82.810 Euro besitzt - und dass eigentlich 271.804 Euro ausgezahlt werden müssten um in 30 Jahren auf die heutige Kaufkraft von 150.000 Euro zu kommen. De facto passiert in Deutschland jedoch das Gegenteil: Anleger scheuen Risiken und nehmen reale Vermögensverluste in Kauf. Gerade erst hat die Bundesbank mitgeteilt, dass die Deutschen im ersten Quartal 2018 erstmals seit sechs Jahren reale Vermögensverluste von 0,8 Prozent erlitten haben, weil renditestärkere Anlagen die Verluste mit Zinsanlagen nicht ausgleichen konnten. Dass die Inflation über den Zinsen liegt, ist allerdings kein außergewöhnlicher Vorgang, sondern trat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder auf. Wer also reale Renditen erwirtschaften will, muss das Risiko erhöhen, denn dafür wird an den Geld- und Anlagemärkten ein Ausgleich gezahlt. Absolute Sicherheit wirft meist nur nominal (vor Inflation) null bis etwas über null ab.

Immobilien sind aktuell sehr beliebt. Dennoch: Ihre Rendite ist unsicher, ihre Sicherheit mittel bis hoch, die Liquidität allerdings sehr niedrig.

Einen Ausgleich bieten vor allem Sachwerte, allerdings nicht alle gleichermaßen. Der Dax etwa hat in den vergangenen 50 Jahren (Stichtag 31.12.2017) jedes Jahr im Schnitt 8,3 Prozent abgeworfen, vor Steuern und Kosten. In allen 30-Jahres-Zeiträumen seit 1967 lag die Rendite im Plus, je nach Kaufzeitpunkt zwischen 6,8 und 13,2 Prozent pro Jahr. Bei 20 Jahren waren es 4,7 bis 16,1 Prozent - pro Jahr und über alle Crashs hinweg. Der Nachteil: Sicherheit gibt es dafür nicht, den Renditen der Vergangenheit sind keine Vorhersage für die Zukunft.

Die Renditen aller anderen Anlageformen sind durchgängig geringer. Nach Berechnungen des Branchendienstes map-Report brachten Lebensversicherungen, die 30 Jahre gelaufen waren und 2015 ausliefen, damit also noch von den ursprünglich hohen Garantiezinsen profitierten, Beitragsrenditen von im Schnitt 4,5 Prozent pro Jahr - vor Inflation. Inzwischen zahlen die Versicherer noch maximal 0,9 Prozent Garantiezins, manche weniger, wovon nach Berechnungen des Versicherungs-Raters Assekurata nach Abzug der Kosten eine Rendite von 0,1 Prozent übrig bleibt. Gleichzeitig sinken die Überschussbeteiligungen, die die Renditen für 2018 im Schnitt auf 2,51 Prozent reduziert haben. Die hohe Sicherheit eines garantierten Zinses bezahlt man mit niedrigen Renditen und sehr niedriger Verfügbarkeit.

Auch Anleihen rentieren wegen der niedrigen Zinsen schwach: Bei höherer Bonität (also geringerem Risiko) liegen die Renditen derzeit sogar vielfach im Minus. Deutsche Staatsanleihen etwa, die zwar schwanken können, über die komplette Laufzeit hinweg aber mit Triple A die höchste Sicherheitsnote haben (das bedeutet, dass praktisch kein Ausfallrisiko besteht), werfen bis zu sieben Jahren Laufzeit gar keine positiven Renditen ab.

Wer dem Staat acht Jahre Geld leiht, erhält dafür derzeit 0,08 Prozent. Gerade Anleihen haben damit den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite gut deutlich gemacht: Unternehmensanleihen rentieren extrem niedrig, doch gleichzeitig sind auch die Ausfallraten auf einen Niedrigrekord abgesunken. Sollte sich dies wieder ändern, werden auch die Renditen wieder steigen müssen, um weiter Anleger anzulocken.

Wer also eine geeignete Anlage für sich, seine individuelle Vermögenslage und die jeweilige Risikoneigung sucht, muss wissen: Je kleiner das Risiko, desto kleiner auch die Rendite. Und je größter das Ergebnis sein soll, desto höher wird auch das Risiko sein müssen, gegebenenfalls bis hin zur Möglichkeit eines Totalverlusts, wie etwa mit einzelnen hochspekulativen Aktien, einer Kryptowährung oder Optionsscheinen. Allerdings: Hohe Risiken beinhalten umgekehrt häufig (aber nicht immer) auch gute Chancen und öffnen Mutigen Möglichkeiten, die Zaudernde nie haben werden. Und: Wer sein Risiko mindern möchte ohne auf die Chancen höherer Renditen zu verzichten, kann auch den Faktor Zeit ins Spiel bringen und sehr langfristig denken. Denn dann hilft nicht nur der Zinseszinseffekt, sondern auch, dass Investitionen in Unternehmen (Aktien) langfristig im Schnitt eine positive Drift besitzen und meist auch eine Art Zusatzrendite abwerfen, die Dividende.

Wer generell dem Risiko nicht abgeneigt ist, aber die Zügel dennoch straff halten will, kann statt direkt auf Aktien auch auf Fonds setzen und damit das Risiko senken. Denn Fonds bilden meist einen ganzen Markt ab und setzen dann auf 100 und mehr verschiedene Aktien. Laut Fondsverband BVI haben Fonds für deutsche Aktien in den vergangenen 30 Jahren 7,9 Prozent pro Jahr erwirtschaftet, nach Fondskosten, aber vor Steuern. Über sogenannte ETF können Anleger heute in ganze Märkte investieren, zum Beispiel den Dax oder den Dow Jones - und das zu sehr niedrigen Kosten.

Für sehr sicher wiederum halten die meisten Anleger Gold und andere Edelmetalle. Die Fakten decken diese Vermutung nicht. Der Goldpreis ist sogar sehr volatil, schwankt also stark, was ein sicheres Investment tunlichst verhindern sollte. Denn nur aus schwankungsarmen Anlagen kann ein Investor jederzeit aussteigen, ohne größere Verluste in Kauf nehmen zu müssen. Der Goldpreis dagegen ist seit 2011 von 1909 Dollar je Feinunze auf jetzt 1191 gefallen. In der Dekade davor hatte er sich allerdings versiebenfacht. Wie es in Zukunft weitergehen wird, kann, wie bei anderen volatilen Anlagen mit höherem Risiko, niemand sagen.

Je nach Anlagehorizont, Vermögen, Alter und Risikoneigung ist deshalb jeder Anleger selbst gefordert, die richtige Mischung aus den drei Grundpfeilern jeder Geldanlage zu finden. Grundlage wird dabei zunächst eine ausreichende Liquidität sein. Drei Nettogehälter, lautet eine Faustregel, sollten mindestens in schnell verfügbaren Anlagen liegen, also vor allem in Tagesgeldern. Sie rentieren zwar zur Zeit real negativ, sind aber über die Einlagensicherung geschützt und können werktäglich aufs Girokonto fließen. Für sie gilt also: Sie sind sicher und liquide, bieten aber nur wenig Rendite. Am anderen Ende des Spektrums stehen Immobilien. Sie gelten als (lageabhängig) eher renditestärker, doch das Investment ist weder liquide noch verlässlich sicher. Denn ob sich der Wert über Jahre mehrt und damit Sicherheit bietet, kann niemand vorhersagen, ist dies doch abhängig von Wirtschaftszyklen, Zinsen, der Bevölkerungsentwicklung und vielen weiteren Unbekannten.