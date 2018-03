Von Rolf Kienle

Bruchsal. Elektrisch abheben, emissionsfrei, leise, zeitsparend - das könnte die Lösung unserer verkehrsbelasteten Großstädte sein. So sehen es die Kreativen des jungen Bruchsaler Unternehmens Volocopter, die mit einer Vision an den Start gingen, die irgendwie nach guter Idee klingt: Ihr elektrisch betriebener Helikopter bringt den Gast autonom gesteuert vom Flughafen London Heathrow in ein paar Minuten in die City oder vom Rhein-Main-Airport in die Frankfurter Innenstadt.

Oder vom Dubai World International ins Zentrum, wo man bereits den behördlichen Rahmen geschafft hat und Scheich Al Maktoum grünes Licht gab. Das riecht nach praktikablen Mobilitätskonzept. Und überzeugte zuletzt auch die Daimler AG und den Technologiegiganten Intel, die bei den Bruchsalern eingestiegen sind. Intel-Chef Brian Krzanich ließ im Januar einen Volocopter während seiner Rede auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas fliegen. Eines Tages werde jeder damit herumfliegen, sagte er.

Alexander Zosel ist einer der Gründer und Innovationstreiber des Unternehmens. Was er bisher anpackte, hatte Hand und Fuß. Anfang der Achtziger, da war Zosel 15 Jahre alt, pfiff er mit Skateboards über die Straßen und baute eine der ersten Skateboard-Halfpipes in Deutschland, als noch jeder glaubte, eine Halfpipe müsste was zum Rauchen sein. Er studierte Bauingenieurswesen, wurde aber schon während des Studiums zum "Serial Entrepreneur". Immer auf der Suche nach guten Ideen und "immer fasziniert von Neuem." So war er schon in den Anfängen der Digitaldruckbranche mit neuesten Drucktechniken beschäftigt und hatte verschiedene Patente erworben.

Bis eines Tages ein Freund aus der Netzwerktechnologie auf ihn zukam und von der alten Idee des Fliegens erzählte, aber elektrisch und mit Rotoren. So wie bei den kleinen Quadrokoptern, die man für 150 Euro aufwärts für den Familienspaß oder auch für professionelle Zwecke kaufen kann. Was im Kleinen geht, müsste auch im Großen gehen. Die Frage war nur, wie. "Wir waren Feuer und Flamme", gibt Alexander Zosel rückblickend gern zu. Die Begeisterung war da, doch vorerst mussten die Finanzen geklärt werden. Das stemmten sie noch aus eigener Kraft, gründeten eine Firma und gingen ins Detail "Wir wollten die Ersten sein, die abheben."

Das war 2011. Den Anfang machten Zosel und seine Kollegen nicht sofort mit einem Cockpit, man arbeitete sich gewissermaßen an das gewünschte Ergebnis heran. Und montierte die Rotoren an ein Aluminiumgestell mit einem Sitz von einem Liegefahrrad, und als Landefahrwerk benutzten sie einfach einen handelsüblichen Hüpfball. Man kann sich den Triumph vorstellen, als Ball und Mensch schließlich senkrecht vom Boden abhoben. Der erste Schritt war geschafft.

Hintergrund Hintergrund Volocopter 2 X Zweisitzer mit 18 Rotoren Gewicht: 450 Kilo Zuladung: 160 Kilo Höhe: 2,15 Meter Durchmesser mit Rotoren: 9 Meter Reichweite: 27 Kilometer Geschwindigkeit: 100 km/h Geräusch: 65 Dezibel bei 75 Metern Höhe Cockpit-Material: Carbon Hintergrund Volocopter 2 X Zweisitzer mit 18 Rotoren Gewicht: 450 Kilo Zuladung: 160 Kilo Höhe: 2,15 Meter Durchmesser mit Rotoren: 9 Meter Reichweite: 27 Kilometer Geschwindigkeit: 100 km/h Geräusch: 65 Dezibel bei 75 Metern Höhe Cockpit-Material: Carbon

[-] Weniger anzeigen

Das Wirtschaftsministerium förderte ab 2013 das Projekt mit zwei Millionen Euro. Dafür scharte das damals junge Unternehmen eine Projektgruppe aus Forschungseinrichtungen und Industriepartnern um sich, um den ersten Zweisitzer-Prototyp eines Volocopters zu bauen. Es war auch Glück der Stunde. Denn: Fünf Jahre früher wäre die Idee des elektrischen Fliegens an mehreren Faktoren gescheitert. Allein die Batterien waren bis dahin so schwer, dass ein elektrisches Helikopter-Fliegen ziemlich unrealistisch gewesen wäre. Der Smartphone- und Laptop-Entwicklung sei Dank, dass die Industrie mit Vehemenz an besseren, kleineren und stärken Akkus arbeitete. Der Antrieb wurde zudem effizienter, die Elektronik machte Fortschritte, die Motoren wurden leistungsstärker, gute kleinen Rotoren, Mikroprozessoren und Sensoren kamen auf den Markt. Mit einem Mal war die Chance da.

Das Fluggerät musste vor allem eins: "Extrem sicher sein", wie Zosel unterstreicht. Es geht nicht um ein Spaßgerät fürs Wochenende. Sondern um ein Fortbewegungsmittel der Zukunft. Um Massenanwendung. Zosel hat einen Flugschein und ist Luftsportler und schon deshalb dicht am Thema dran. Die Praktiker sind ganz in der Nähe zuhause, ebenfalls in Bruchsal stellt die renommierte DG-Flugzeugbau vor allem Segelflugzeuge und Motorsegler her. Sie haben den Bau der Volocopter-Struktur übernommen.

Das erste Volocopter-Modell hatte 16 Rotoren, mittlerweile sind es 18, und eigentlich könne es jeder fliegen. Allerdings: Schnelles Fliegen ermöglicht der Zweisitzer dann doch nicht. Das ist auch nicht sein Auftrag. Der Volocopter bringt es auf 100 Stundenkilometer, die Reichweite liegt bei knapp 30 Kilometern. Also nichts für den eiligen Gast, der mal schnell an die Côte d‘Azur will. Intention ist, die Taxifahrt auf der kurzen Luft-Strecke möglich zu machen. Stichwort ist die urbane Mobilität. "Wir wollen nicht den Hubschrauber ersetzen." Alexander Zosel sieht viele andere Vorteile.

Man kann bei den Bruchsaler Gründern keine Bestellung aufgeben. Sie wollen nicht Hersteller und Händler sein, selbst wenn sie den Volocopter für 300.000 Euro pro Stück anbieten könnten. Es geht ihnen vielmehr um ein Konzept aus der Hardware Fluggerät und der digitalen Infrastruktur samt Service.

Man denkt daran, Strecken aufzubauen und eine Flotte einzusetzen, wobei sie sinnvollerweise die Strecken so aufbauen, dass der Passagier nicht nur von A nach B fliegt, sondern ein Netz angeboten bekommt. An den einzelnen Stationen, den Heli-Ports, befinden sich die Ladestationen. Dort werden lediglich die Akkus ausgetauscht, geladen wird parallel an der Station. Der Passagier zahlt für seine Strecke und ist - im Fall London zwischen Flughafen und City - in einem Viertel der Zeit am Ziel, verglichen mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Preis des Transports dürfte nur 30 bis 40 Prozent über der Fortbewegung zu Land liegen. In den nächsten zwei, drei Jahren könnte die erste Strecke ihren Betrieb aufnehmen, glaubt Alexander Zosel.

In Dubai ist der Volocopter bereits vollautonom und somit unbemannt geflogen. Das kam bei den Verantwortlichen des Emirats so gut an, dass sie ihr Okay für weitere Flugaktivitäten gaben. Im Jahr 2021 will das Emirat das autonome Lufttaxi als öffentliches Verkehrsmittel in Betrieb nehmen.

Im neuen Mobilitätsmarkt "ist Musik drin", sagt Zosel. 50 Mitarbeiter hat das junge Unternehmen, in diesem Jahr wird es wohl auf 100 wachsen. Auch an Investoren mangelt es nicht. Vor zwei Jahren stieg Prozessorhersteller Intel bei den Senkrechtstartern ein, seit Kurzem ist die Daimler AG dabei. Als man vor einiger Zeit im Crowdfunding unterwegs war, konnten Zosel und Kollegen gar nicht so schnell gucken wie das Geld floss: Innerhalb von zwei Tagen registrierten sich 750 Investoren. In den ersten zwei Stunden war eine halbe Million Euro da - das war damals Europarekord.