Frankfurt/Main (dpa) - Anleger setzen bei Aktien meist auf Kursgewinne. Was viele nicht im Blick haben: Aktiengesellschaften lassen ihre Anleger häufig auch über die Dividenden am Geschäftserfolg teilhaben. Darauf weist die Aktion "Finanzwissen für alle" der im BVI organisierten Fondsgesellschaften hin.

In Deutschland werden Dividenden in der Regel einmal im Jahr ausgeschüttet. In anderen Ländern fließt die Dividende quartalsweise. Die Aktien europäischer Unternehmen im MSCI Europe Index erwirtschafteten per Ende Januar eine jährliche Dividendenrendite von 3,5 Prozent.

Der Blick zurück zeigt, dass die Dividenden in den zurückliegenden 45 Jahren mit einem Anteil von durchschnittlich fast 40 Prozent zur jährlichen Wertentwicklung europäischer Aktien beigetragen haben. Für 2020 erwartet die Fondsgesellschaft Allianz Global Investors von europäischen Unternehmen eine Ausschüttung von insgesamt 359 Milliarden Euro.

Wichtig zu wissen: Dividenden sind nicht garantiert. Über ihre Höhe wird in der Regel auf der jährlichen Hauptversammlung entschieden. Je nachdem, wie die Geschäfte des Unternehmens laufen, können die Zahlungen auch gekürzt oder ganz gestrichen werden. Für Einsteiger ist es daher sinnvoll, nicht auf einzelne Aktien zu setzen, sondern sein Geld zu streuen, etwa über einen Fonds oder einen ETF.