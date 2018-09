Hamburg (dpa) - Mit dem standardisierten Container wurden die Prinzipien der industriellen Produktion auf das Transportwesen übertragen. Standardisierte und genormte Prozesse ersetzten den umständlichen Güterumschlag der Vor-Containerzeit, so wie Fabriken die handwerklichen Manufakturen ersetzten. Und wie Fabriken wuchsen auch Schiffe und Häfen in völlig neue Dimensionen, weil größere Stückzahlen niedrigere Kosten bedeuten.

So veränderte sich die gesamte Schifffahrt. Die Schiffe wurden optimiert für den Transport von Containern und dabei immer größer. Die ersten Containerschiffe in den 60er Jahren waren 180 Meter lang und konnten 500 bis 800 Containereinheiten (TEU) tragen. Lange Zeit, von den 70er bis zu den 80er Jahren, begrenzte der Panama-Kanal die Größe der Schiffe. Sie waren maximal 275 Meter lang und 32 Meter breit und konnten 3000 TEU tragen.

Ende der 80er Jahre bauten deutsche Werften die ersten Containerschiffe mit 4500 TEU Tragfähigkeit, die nicht mehr durch den Panama-Kanal passten. Einen weiteren Sprung gab es 1996 mit der «Regina Maersk», die erstmals länger als 300 Meter war und 43 Meter breit. Sie konnte 7000 TEU tragen. Heute sind die größten Schiffe um die 400 Meter lang und 59 Meter breit und tragen ungefähr 19 000 TEU. Damit ist nach Ansicht von Experten das Ende der Fahnenstange erreicht. Noch größere Schiffe lohnen nicht und vergrößern die wirtschaftlichen Risiken.

Ähnlich war die Entwicklung in den Häfen. 1967 schlug der Hamburger Hafen gut 35 Millionen Tonnen Güter um, davon 11,5 Millionen Tonnen Stückgut. Es dauerte fast 20 Jahre, bis der Containerumschlag die Millionengrenze erreichte. In Riesenschritten voran ging es vor allem nach dem Fall der Mauer, als sich der Containerumschlag in Hamburg im Laufe von 20 Jahren verfünffachte und am Ende fast zehn Millionen TEU erreichte. Allerdings gab es 2009 einen Einbruch und diese Marke wurde bis heute nicht übertroffen. Zuletzt schlug der Hamburger Hafen 138 Millionen Tonnen Güter um, davon 91 Millionen Tonnen Stückgut.

Unter den größten Häfen der Welt ist Hamburg damit nicht mehr vertreten, Bremerhaven ohnehin nicht. Für Hamburg reichte es 2014 noch für Platz 16, im vergangenen Jahr dürfte der Hafen weiter abgerutscht sein. Auch europaweit ist Hamburg mit 8,8 Millionen TEU hinter Rotterdam und Antwerpen auf den dritten Platz zurückgefallen. Die größten Häfen der Welt, Schanghai und Singapur, schlagen deutlich mehr als 30 Millionen TEU um. Unter den Top Ten der Welthäfen ist mit Los Angeles/Long Beach nur ein nicht-asiatischer Hafen vertreten.