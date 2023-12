EILMELDUNG 15:25 Uhr

Deutsche U17 Fußball-Weltmeister - Finalsieg gegen Frankreich

Die deutschen U17-Fußballer sind Weltmeister. Die Auswahl gewann am Samstag in Indonesien durch das 4:3 im Elfmeterschießen den ersten Titel für den Deutschen Fußball-Bund in dieser Altersklasse.