Karlsruhe (dpa) - Dank eines Traumstarts ist der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga wieder zurück in der Spur. Im Duell mit dem 1. FC Magdeburg setzten sich die Nordbadener auch in der Höhe verdient mit 7:0 (4:0) durch und kletterten auf den siebten Rang in der Tabelle.

Der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz beträgt nach dem 26. Spieltag sechs Zähler. Die Magdeburger