Tzolis rettet Fortuna Düsseldorf Remis und Tabellenführung

Christos Tzolis hat Fortuna Düsseldorf die Tabellenführung in der 2. Bundesliga gerettet. Der griechische Nationalspieler traf im Top-Spiel gegen Hannover 96 per Foulelfmeter (59. Minute) zum 1:1 (0:1) und verhinderte damit die Wachablösung an der Spitze durch die Niedersachsen.