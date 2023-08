Braunschweig (dpa) - Die Niedersachsen feierten mit dem verdienten 1:0 (1:0) gegen den Bundesliga-Absteiger den ersten Saisonsieg am dritten Spieltag und nahmen erfolgreich Revanche für das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen die Gelsenkirchener. Den entscheidenden Treffer erzielte Fabio Kaufmann in der 21. Minute, sein Teamkollege Brian Behrendt sah in der Nachspielzeit nach einem taktischen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote