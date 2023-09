Ex-Kieler Reese schießt Hertha BSC bei Holstein zum Sieg

Kiel (dpa) – Der Stürmer traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter. Vier Minuten zuvor war Haris Tabaković ebenfalls mit einem Foulelfmeter an Holsteins Keeper Timon Weiner gescheitert. Kurz vor dem Ende sah der Kieler Marvin Schulz noch die Gelb-Rote Karte.

Zuvor hatte Hertha eine 2:0-Führung zur Pause verspielt. Smail Prevljak (27.) und Andreas Bouchalakis (39.)