Darmstadt (dpa) - Die Hessen setzten sich am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig mit 2:1 (0:0) durch und bauten ihren Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Hamburger SV wieder auf vier Punkte aus. Vor 16 342 Zuschauern erzielten Mathias Honsak in der 82. Minute und Phillip Tietz (90.+3) die Tore für die seit 19 Ligaspielen unbesiegten "Lilien". Manuel Wintzheimer (52.) hatte die Braunschweiger, die das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte für Nathan de Medina (90.+7) in Unterzahl beendeten, per Handelfmeter in Führung gebracht.

Die Darmstädter erarbeiteten sich in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Christoph Zimmermann scheiterte mit einem Schuss an Braunschweigs Torwart Jasmin Fejzic, der nach einer knappen Viertelstunde auch bei einer Doppelgelegenheit von Tietz und Honsak rettete. Kurz vor der Pause traf Honsak nur die Latte, der anschließende Treffer von Marvin Mehlem wurde wegen eines vorhergehenden Fouls des Schützen nicht gegeben.

So gingen die Gäste kurz nach dem Wechsel in Führung. Nach einem Handspiel von Zimmermann verwandelte Wintzheimer den fälligen Elfmeter. In der dramatischen Schlussphase gelang Honsak mit einem Kopfball der Ausgleich. Kurz darauf nahm Schiedsrichter Robert Kampka nach Ansicht der Videobilder einen Foulelfmeter für Braunschweig zurück. Und auch beim Siegtreffer durch Tietz musste der Videobeweis bemüht werden, ehe klar war, dass der Schütze nicht - wie ursprünglich entschieden - im Abseits gestanden hatte. So jubelte am Ende Darmstadt.