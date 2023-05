Der 1. FC Nürnberg hat ein neues Relegationsdrama abgewendet und spielt auch in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Franken gewannen beim heimstarken SC Paderborn mit 1:0 (1:0) und schafften damit aus eigener Kraft die Rettung. Lukas Schleimer war mit seinem ersten Saisontor in der 20. Minute der umjubelte "Club"-Retter am letzten Spieltag. Sportvorstand Dieter Hecking beendete seine vorübergehende Rückkehr auf die Trainerbank damit doch mit einem Happy End.