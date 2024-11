Düsseldorf (dpa) - Der SC Paderborn hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga knapp verpasst. Die Ostwestfalen mussten im Top-Spiel am Samstagabend bei Fortuna Düsseldorf in der Nachspielzeit noch das 1:1 (0:0) hinnehmen und bleiben somit wie die Düsseldorfer mit 21 Punkten hinter Spitzenreiter Hannover (22), der am Sonntag noch in Elversberg spielt. Vor 35.969 Zuschauer

