Münster (dpa) - Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat unter Neu-Trainer Alexander Ende den ersten Punkt der neuen Saison eingefahren. Im Duell mit dem SC Paderborn holten die Münsteraner ein 1:1 (0:1) und verhinderten damit den perfekten Saisonstart der Ostwestfalen unter dem ebenfalls neuen Coach Ralf Kettemann.

Die Gäste bestimmten zunächst das Geschehen und nutzten ihre erste klare Gelegenheit zur Führung: Nach einem Ballverlust von Münsters Etienne Amenyido am eigenen Strafraum flankte Laurin Curda von rechts auf Luis Engelns, der per Kopf unhaltbar für Torhüter Johannes Schenk einnetzte (23. Minute). Kurz darauf verhinderte der Pfosten das 0:2.

Nach der Pause steigerte sich Münster deutlich und suchte den Weg nach vorn. In der 63. Minute wurden die Bemühungen belohnt: Jano ter Horst erzielte nach Zuspiel von Rico Preißinger den Ausgleich. Trotz des Debüts des Ex-Kölners Steffen Tigges im SCP-Trikot und eines engagierten Einsatzes der Gäste in der Schlussphase blieb ein weiterer Treffer aus – nicht zuletzt dank starker Paraden von Münster-Keeper Schenk.