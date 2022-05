New York (dpa) - Damit haben die Avalanche die Chance, am Montag bereits in die nächste Runde einzuziehen. Bester Mann bei Colorado war Gabriel Landskog mit je zwei Toren und Assists. Sturm konnte in seinen knapp zwölf Minuten auf dem Eis hingegen keinen Scorerpunkt sammeln.

