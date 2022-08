Brescia (dpa) - Der 34 Jahre alte Flügelspieler zog sich beim 91:84-Sieg gegen Georgien in der WM-Qualifikation eine Knieverletzung zu. "Nach dem, was wir bei Danilo gesehen haben, ist es schwer, über Basketball zu sprechen. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute und warten auf das MRT, um zu sehen, was mit ihm passiert ist", sagte Mannschaftskapitän Luigi Datome. Eine genaue Diagnose gab es

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen