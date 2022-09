Berlin (dpa) - Die deutsche Mannschaft trifft in Berlin auf den Weltmeister. Deutschland hat bei der Europameisterschaft die Chance auf die erste Medaille seit 17 Jahren, als Dirk Nowitzki das Team in Serbien zu Silber führte.

"In der NBA durfte ich noch nicht so viele wichtige Spiele mitmachen. Deutschland bei der EM im eigenen Land, in seiner Stadt in einem Halbfinale zu vertreten, das