Berlin (dpa) - Nach den begeisternden Vorrunden-Festtagen in Köln wollen Deutschlands Basketballer auch die Endrunde in Berlin zu einer großen Party werden lassen.

"Wir haben richtig Bock", sagte NBA-Profi Franz Wagner vor dem EM-Achtelfinale gegen Außenseiter Montenegro am heutigen Samstag (18.00 Uhr/Magentasport). Wie schon am Rhein sollen auch an der Spree die Zuschauer zu einem