Berlin (dpa) - Alba Berlin hat seine erste Chance auf die dritte deutsche Meisterschaft in Serie klar vergeben.

Der Titelverteidiger kassierte in eigener Halle eine in der Höhe völlig unerwartete 60:90 (33:52)-Niederlage gegen Bayern München und konnte den Titel damit nicht wie geplant vor den eigenen Fans feiern. Stattdessen meldeten sich die Bayern eindrucksvoll in der Finalserie