Washington (dpa) - Die Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben sich mit den New York Liberty die bestmögliche Ausgangssituation vor den Playoffs in der WNBA gesichert. Das Team kann nach dem 87:71 gegen die Washington Mystics nicht mehr von Rang eins der Tabelle verdrängt werden und hat in den wichtigsten Saisonspielen auf jeden Fall Heimrecht. Auf wen die

