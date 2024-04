Berlin (dpa) - Eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris testen die deutschen Basketball-Nationalmannschaften der Frauen und Männer am gleichen Abend in der gleichen Arena.

Am 19. Juli treten in Berlin zunächst (17.15 Uhr) die Frauen von Lisa Thomaidis gegen Nigeria an, bevor später (20.00 Uhr) die Weltmeister um Dennis Schröder ein Testspiel gegen Olympia-Gegner Japan