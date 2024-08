Lille (dpa) - Die deutschen Basketballer haben vor dem Viertelfinale gegen Griechenland erst einmal die olympische Stimmung in Paris genossen. Nach eineinhalb Wochen in der Außenstelle Lille, wo die Vorrunde des Basketball-Turniers stattfand, nutzten Teile des Weltmeister-Teams direkt nach der Ankunft in der französischen Hauptstadt die Gelegenheit, sich andere Sportarten anzuschauen. So zog

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote