Denver (dpa) - Basketball-Star Nikola Jokic von den Denver Nuggets hat in der NBA mal wieder einen Rekord aufgestellt. Der 30 Jahre alte Serbe schaffte bei der 139:140-Niederlage nach zweimaliger Verlängerung gegen die Minnesota Timberwolves nicht nur ein seltenes Triple-Double mit zweistelligen Werten bei Punkten, Rebounds und Assists - sondern sorgte mit 61 Zählern auch für eine Bestmarke in der laufenden Saison der nordamerikanischen Profiliga.

Jokic übertraf damit De'Aaron Fox (60) und Giannis Antetokounmpo (59), die bisher die beste Ausbeute in einer Partie hatten. Keiner der Profis, die 50 oder mehr Punkte erzielten, schaffte dabei in dieser Saison ein Triple-Double. Ein solches mit mindestens 60 Punkten schafften in der NBA-Historie zuvor nur James Harden und Luka Doncic.

Zwei MVP-Argumente für Rivalen

Erst vor ein paar Wochen hatte der serbische Center Historisches geschafft, als ihm als erster Profi der Ligageschichte ein Spiel mit mindestens 20 Punkten, 20 Rebounds und 20 Assists gelang.

Jokic gilt unbestritten als bester Basketballer der Welt. Bei der Wahl zum MVP, dem wertvollsten Spieler der regulären Saison, gilt er im Duell mit Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder trotzdem als Außenseiter.

Der Kanadier Gilgeous-Alexander hat deutlich weniger Spiele verpasst und sein Team bereits jetzt zu 63 Siegen geführt. Denver und Jokic stehen bei 47. Der Teamerfolg gilt bei dem Voting unter Journalisten als besonders wichtig.