Chicago (dpa) - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat in der WNBA mit ihrem Club Dallas Wings den Einzug in die Playoffs verpasst. Durch das 77:92 gegen Chicaco Sky verlor das Team die letzte Chance auf die entscheidende Phase vor dem Meistertitel. Für die Texanerinnen war es die vierte Niederlage in Folge. Zuletzt hatte die 26 Jahre alte Sabally noch mit dem deutschen Nationalteam an

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote