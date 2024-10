New York (dpa) - Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat eine genaue Vorstellung, wie sie gleich in ihrer ersten Saison in der WNBA mit New York Liberty den Titel holt. Am Morgen vor dem Auftakt in der Finalserie gegen Minnesota Lynx erklärte die 24-Jährige in einer digitalen Pressekonferenz: "Für uns geht es darum, sie ein bisschen mehr aus dem Rhythmus zu bringen."

Sie, das