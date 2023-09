Manila (dpa) - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat nach dem Triumph von Manila über die Krönung seiner Generation gesprochen und mit seinen Kritikern abgerechnet.

"Wir haben etwas geschafft, was noch keiner geschafft hat. Im Endeffekt will ich meinen Respekt, der Trainer seinen und meine Teammates ihren Respekt", sagte der 29 Jahre alte Schröder in der Pressekonferenz nach dem