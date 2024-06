Berlin (dpa) - Auf ein weiteres Heimspiel haben die Basketballer von Bayern M├╝nchen keine Lust mehr. Nach dem hart erk├Ąmpften zweiten Sieg im dritten Spiel der Finalserie bei Alba Berlin will das Starensemble von der Isar den Meistertitel in der Arena des Erzrivalen perfekt machen.

Auf die Frage an Pablo Laso, ob er den Titel lieber in einem f├╝nften Spiel in M├╝nchen oder in der n├Ąchsten