Berlin (dpa/bb) - Nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie hat Alba Berlin wieder einen wichtigen Heimsieg in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Am Samstagabend besiegten die ersatzgeschwächten Hauptstädter Tabellenführer ratiopharm Ulm vor 8913 Zuschauern mit 96:88 (47:44). Mit dem dritten Sieg im siebten Spiel konnte sich Alba etwas aus dem Tabellenkeller befreien. Beste Berliner Werfer

