Ludwigsburg (dpa) - Als Bundestrainer Gordon Herbert seine Basketballer zu Beginn der Woche erstmals seit dem spektakul├Ąren WM-Triumph von Manila wieder um sich versammelte, musste sich auch der Weltmeister-Coach anfangs kurz orientieren.

Schlie├člich hat das Team, das an diesem Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) in Ludwigsburg gegen Montenegro in die EM-Qualifikation startet, fast