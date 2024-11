Berlin (dpa) - So hat man Israel González in Berlin wohl noch nie gesehen. Beim völlig überraschenden Euroleague-Sieg gegen das Starensemble von Armani Mailand hüpfte der krisengeplagte Alba-Coach wie ein Irrwisch an der Seitenlinie herum. So trieb er sein Rumpfteam zum zweiten Erfolg in der Königsklasse des europäischen Basketballs.

"Ich bin stolz: stolz auf meine Spieler und die