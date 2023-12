Berlin (dpa) - Alba bleibt damit Tabellenvorletzter der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Sterling Brown mit 15 und Matt Thomas mit 13 Punkten.

Der Bundesligist kn√ľpfte gleich nahtlos an die starke Vorstellung am Dienstag gegen Barcelona an. Die Berliner √ľbernahmen sofort die F√ľhrung und zwangen die G√§ste durch eine sehr intensive und aufmerksame Defensive immer wieder zu