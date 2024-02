Berlin (dpa) - Alba bleibt nach der 20. Niederlage im 25. Spiel Tabellenvorletzter. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 15 und Khalifa Koumadje mit 13 Punkten.

Die Gastgeber hatten von Beginn an große Probleme mit der physischen Überlegenheit der Spanier. So gelang in der Anfangsphase in der Offensive kaum etwas. In knapp sechs Minuten erzielten sie gerade einmal magere drei