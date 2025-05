New York (dpa) - Die New York Knicks haben in den NBA-Playoffs zum dritten Mal gegen die Boston Celtics gewonnen und sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die Finals der Eastern Conference entfernt. Trotz zwischenzeitlich 14 Punkten Rückstand vor den eigenen Fans im Madison Square Garden holten die Knicks ein 121:113 - nun führen sie in der Best-of-Seven-Serie mit 3:1 gegen den Titelverteidiger. Die nächste Partie ist am Mittwochabend (Ortszeit) in Boston. Ob Jayson Tatum dann für die Celtics auflaufen kann, war zunächst unklar. Der Star des Teams hatte sich im Schlussviertel dem Augenschein nach verletzt und wurde mit einem Rollstuhl in die Kabine gefahren.

Ohne Tatum auf dem Feld hatten die Celtics keine Chance mehr auf eine Aufholjagd in den Schlussminuten. Mit 42 Punkten war er trotz vorzeitigem Aus der erfolgreichste Werfer der Partie, Jalen Brunson kam für die Knicks auf 39 Zähler. Der Deutsche Ariel Hukporti kam nicht zum Einsatz. "Ich war im Rhythmus. Ich habe nicht viel nachgedacht", sagte Brunson - und schob mit Blick auf die womöglich entscheidende Partie in Boston nach: "Wir müssen konzentriert bleiben."