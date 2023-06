Bonn (dpa) - Mit einer beeindruckenden Machtdemonstration haben die Telekom Baskets Bonn in der Finalserie der Basketball-Bundesliga den Ausgleich geschafft.

Zwei Tage nach dem überraschenden 73:79 gegen ratiopharm Ulm gewann der Champions-League-Sieger in eigener Halle das zweite Duell klar mit 104:75 (45:29). Spiel drei findet am Mittwoch in Ulm statt, auch in der vierten Partie am