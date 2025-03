Würzburg (dpa) - Die Basketballer von Bayern München haben ihre Tabellenführung in der Bundesliga (BBL) ausgebaut. Der deutsche Meister beendete das Mammut-Programm im März mit einem 81:75 bei den Würzburg Baskets und durfte den dritten Liga-Sieg in Folge feiern. Der ärgste Verfolger aus Ulm patzte derweil in Rostock und leistete so unerwartet Schützenhilfe.

Insgesamt elf Partien hatte München in BBL und Euroleague in diesem Monat absolvieren müssen. Von Müdigkeit war in Würzburg jedoch nichts zu erkennen. Die Bayern stellten mit flinken Beinen immer wieder die Wege der Gastgeber zu und generierten so zahlreiche Ballverluste, die München mit Schnellangriffen in lockere Punkte umwandeln konnte.

Würzburgs Aufholjagd kommt zu spät

Die Franken kamen nach der Halbzeit etwas besser ins Spiel und entschieden das dritte Viertel mit 19:14 für sich. In den letzten Minuten setzten die Baskets dann noch einmal zur Aufholjagd an, doch der Rückstand war letztlich einfach zu groß - und Bayern hielt trotz zunehmender Unkonzentriertheiten stand. Bester Werfer war Würzburgs Aubrey Dawkins mit 19 Punkten, Weltmeister Niels Giffey kam für München auf 17 Zähler.

Überraschende Pleite für Konkurrent Ulm

Zuvor hatte sich ratiopharm Ulm überraschend deutlich in Rostock geschlagen geben müssen und den Bayern damit beim Ausbau der Tabellenführung geholfen. Der Zweite unterlag 67:85 bei den Seawolves und hat nun bereits zwei Niederlagen mehr auf dem Konto. Rostock feierte mit dem zwölften Saisonsieg dagegen einen wichtigen Erfolg im engen Rennen um das Play-in-Turnier.

Pokalsieger Syntainics MBC wahrte derweil mit einem Krimi-Sieg bei den EWE Baskets Oldenburg die Chance auf den direkten Einzug in die Playoffs. Die Weißenfelser gewannen dank des überragenden Michael Devoe (32 Punkte) in Niedersachsen 97:95.

In einem weiteren spannenden Duell aus dem engen Mittelfeld der BBL setzten sich die Hamburg Towers 96:93 bei den Telekom Baskets Bonn durch. Bester Spieler der Norddeutschen war Jonathan Stove mit 20 Zählern. Für die Hausherren legten die US-Amerikaner Phlandrous Fleming Jr. und Darius McGhee je 22 Punkte auf.