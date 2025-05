Berlin (dpa) - Die Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga (BBL) ist für Alba Berlin vorbei, doch wie es für den Vizemeister weitergeht, ist immer noch offen. Da in der BBL in diesem Jahr nur 17 Clubs spielen, hat ein Team am letzten Spieltag spielfrei - und das ist Alba Berlin.

Und so müssen die Hauptstädter vor dem Fernseher abwarten, ob sie sich nach einer bislang durchwachsenen Saison als Tabellensechster doch noch direkt für die Playoffs qualifizieren oder den Umweg über die Play-Ins nehmen müssen.

Theoretisch ist nach dem letzten Spieltag am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) sogar ein Vierer-Vergleich um die letzten beiden direkten Plätze für die Playoffs möglich. Alba, Chemnitz, Würzburg und Heidelberg könnten die Saison alle mit einer Bilanz von 18:14-Siegen abschließen.

Play-Ins beginnen am Dienstag

Berlins Sportdirektor Himar Ojeda geht davon aus, dass Alba sich erst noch über die Play-Ins für die Playoffs der besten acht Mannschaften qualifizieren muss. "Die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass wir am Ende auf Platz sieben landen werden", sagte der Spanier.

Dann hätte Alba am Dienstag Heimrecht gegen den Tabellenachten. Der Sieger dieses Duells würde als siebtes Team in die Playoffs einziehen. Der Verlierer hätte im Aufeinandertreffen mit dem Sieger der Partie des Tabellenneunten gegen den -zehnten am Donnerstag noch eine letzte Chance, sich das Playoff-Tickets zu sichern. Das Viertelfinale beginnt dann am 17. Mai.

Wer wird Erster?

Titelverteidiger Bayern München ist längst für die Playoffs qualifiziert. Noch unklar ist aber, ob die Mannschaft von Weltmeister-Coach Gordon Herbert als Erster oder Zweiter in die K.o.-Runde einzieht. Verliert Bayern am Sonntag daheim gegen Ludwigsburg und ratiopharm Ulm gewinnt parallel bei den Hamburg Towers, würde Ulm als Ligaprimus in die Playoffs gehen und hätte damit in allen entscheidenden Partien Heimrecht.

Außer Bayern und Ulm sind bislang nur Braunschweig und Würzburg sicher in den Playoffs dabei. Alles andere entscheidet sich am Sonntag - für Alba Berlin auf der Couch.