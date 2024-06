Berlin (dpa) - Die Basketballer von Alba Berlin haben das drohende Saisonaus im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft abgewendet und ein fünftes Spiel erzwungen. Die Berliner gewannen das vierte Playoff-Spiel bei den Niners Chemnitz vor 5000 Zuschauern mit 96:85 (43:51).

Damit steht es in der Best-of-Five-Serie 2:2 und es kommt am Donnerstag in Berlin zum Entscheidungsspiel um den