München (dpa) - Der Start in eine neue Zeitrechnung soll für die Basketballer von Bayern München mit dem Angriff auf die europäische Spitze einhergehen. Im neuen SAP Garden will das Team von Weltmeister-Coach Gordon Herbert die internationale Elite herausfordern und nach dem Double auf nationaler Ebene auch in der Euroleague für Furore sorgen.

"Das Ziel für diese Saison ist, es in die